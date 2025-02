Alkohol už pre mladých nie je in. Čo ich zaujíma viac?

Konzumácia alkoholu sa u mladých ľudí znižuje a o tom, že alkohol už nie je pre ľudí z generácie Z až tak in, svedčia výsledky populačných prieskumov.

„Napríklad prieskum ESPAD z roku 2019 sleduje trendy v užívaní psychoaktívnych látok u 15-16 ročných od roku 1995 doteraz,“ uviedlo Centrum pre liečbu drogových závislostí pre agentúru SITA. Posledné sledovanie je pritom z roku 2019, a týka sa teda ľudí narodených okolo rokov 2003-2004, a teda z generácie Z.

Nárast pitia u dievčat

Prieskum ESPAD hovorí, že aj napriek tomu, že konzumácia alkoholu je stále veľmi populárna, dočasné trendy medzi rokmi 1995 a 2019 naznačujú pomalý, ale stabilný všeobecný pokles užívania alkoholu.

„Pozitívny vývoj možno pozorovať v časovom trende ťažkého epizodického pitia, pričom priemer ESPAD dosiahol vrchol v roku 2007 a potom začal klesať, pričom najnižšiu úroveň dosiahol v roku 2019,“ hovoria výsledky prieskumu.

Prieskum ďalej ukázal, že pri porovnaní miery v roku 2019 s mierou v roku 1995 došlo k celkovému zvýšeniu pitia u dievčat, a to z 30 percent na 34 percent , a naopak došlo k poklesu u chlapcov zo 41 percent na 36 percent.

Tieto zistenia sa týkajú nielen alkoholu, aj aj fajčenia klasických cigariet, čo je však do istej miery kompenzované elektronickými cigaretami. Trend užívania nelegálnych drog zostáva v posledných rokoch stabilný.

Prečo mladí ľudia už toľko nepijú?

Centrum pre liečbu drogových závislostí uviedlo, že pokiaľ ide o príčiny, môžeme len špekulovať, pretože k tomu nejestvuje dostatok výskumov.

„Jedna interpretácia českých odborníkov je, že mladí tráva viac času na digitálnych technológiách, a teda menej chodia von. Keďže sú doma, pod dohľadom rodičov, je pre nich alkohol menej dostupný. Informačné technológie takisto sýtia centrum odmeny v mozgu,“ priblížilo centrum.

Ďalšie možné interpretácie sú zmena sociálnych noriem, kde nie je také populárne piť, povedomie o zdravom životnom štýle a wellbeing, povedomie o rizikách, prípadne stigma opitosti.

Čo si o alkohole a pití myslí generácia Z?

Radovan (22) sa pre agentúru SITA vyjadril, že prakticky polovica jeho kamarátov či známych vôbec nepije alkohol.

„Počas prvých rokov vysokej školy si vypil azda každý, no čím ďalej tým viac z nich prešlo k aspoň čiastočnej abstinencii. Možno je to tým, že v dnešnej dobe veľa ľudí pracuje v takých zamestnaniach, ktoré na to jednoducho nedávajú priestor, zvlášť keď ich vykonávajú popri škole,“ povedal Radovan.

Podľa Radovana ide ešte viac do úzadia tabak. „Zo skupiny 25 spolužiakov fajčili klasické cigarety možno dvaja, traja. Keď zrátame aj veci ako žuvací tabak, vapy a podobne, aj tak by sme sa nedostali ani k tretine,“ doplnil Radovan.

Terézia (22) si rovnako všíma toho, že jej generácia neholduje alkoholu. Ako pre agentúru SITA uviedla, na pitie alkoholu či na rôzne párty sa pred dovŕšením plnoletosti tešila. „Som toho názoru, že každý by mal zažiť takú tú párty éru,“ doplnila.

Postupne však na takýto spôsob života mala čoraz menej času. „Z občasného pitia na rôznych diskotékach sa stalo príležitostné pitie na rôznych oslavách. A tým pitím myslím len prípitky,“ priblížila Terézia a ako dôvod uviedla nástup na vysokú školu, brigádu a získanie vodičského preukazu.

Dôvodmi, prečo mladí ľudia podľa Terézie menej pijú je túžba pracovať, jazdiť autom, veľa povinností a tiež popularizácia tabakových výrobkov, akými je napríklad žuvací tabak.

Jozef (20) pre agentúru SITA naopak uviedol, že sa pohybuje medzi ľuďmi, ktorí nepijú málo. Ako priblížil, študuje strojarinu a príležitostne brigáduje. Ak ide o jeho okolie a kamarátov, nemyslí si že pijú málo. Avšak nepijú len tak bezdôvodne.

„Ja pijem najmä spoločensky, keď je čo oslavovať. Nerád pijem sám,“ uviedol Jozef a súčasne priblížil, že tvrdý alkohol nie je to, čo vyhľadáva. Jeho preferovaný alkohol je pivo, a rád si s kamarátmi „skočí na jedno“.

„Myslím, že všetci si uvedomuje riziká spojené s alkoholom, ale zároveň je to jediný spôsob, akým niečo naozaj oslávime,“ uviedol 20-ročný Jozef. Súčasne podotkol, že mnohí jeho spolužiaci poznajú niekoho, kto sa doslova upil k smrti, alebo skončil minimálne na odvykačke.