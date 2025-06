Česi po dvoch zápasoch končia ako Slováci. Tréner Suchopárek: Mladí hráči nehrajú pravidelne

Česi prehrali s Nemcami 2:4 (0:2) a na ME do 21 rokov na Slovensku nepostúpia do vyraďovacej časti.

Ondrej Kašša Redaktor športovej redakcie 2 min. čítania

Mladí českí futbalisti prehrali oba svoje zápasy v základnej B-skupine na ME do 21 rokov a predčasne končia na šampionáte na Slovensku. Foto: FB, www.facebook.com