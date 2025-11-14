O'Neill stále nevie, či povedie Celtic Glasgow v najbližšom ligovom zápase. Klub totiž stále hľadá nového trénera

Skúsený odborník zdôraznil, že je len dočasný kouč a čaká na rozhodnutie vedenia organizácie.
Martin O'Neill
Martin O'Neill Foto: SITA/AP
Dočasný tréner škótskeho futbalového klubu Celtic Glasgow Martin O’Neill nevie, či bude viesť tím v nadchádzajúcom zápase proti St. Mirrenu, keďže klub aktívne hľadá nového trvalého kouča.

O’Neill sa vrátil na Parkhead minulý mesiac po rezignácii Brendana Rodgersa, ktorý odišiel po konflikte s väčšinovým vlastníkom Dermotom Desmondom. Sedemdesiattriročný O’Neill vedie Celtic už štyri zápasy, no opakovane zdôraznil, že jeho úloha je len dočasná.

„Krátka a úprimná odpoveď je, že naozaj neviem. Nie som súčasťou rokovaní vedenia s potenciálnymi kandidátmi a ani nechcem byť, pretože to nie je moja úloha. Povedal som, že budem trénovať, kým nenájdu náhradu,“ povedal O’Neill v rozhovore pre BBC Radio Ulster.

Celtic je aktuálne druhý v tabuľke škótskej ligy so stratou siedmich bodov na vedúci Hearts, no má zápas k dobru. Medzi kandidátmi na trénerský post je aj francúzsky kouč Wilfried Nancy z klubu MLS Columbus Crew. O’Neill dodal, že akonáhle bude nový tréner vymenovaný, odstúpi zo svojej funkcie.

