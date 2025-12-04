Celtic Glasgow už má nového trénera. Kto nahradil odvolaného Rodgersa?

V ostatných týždňoch tím zo Celtic Parku dočasne viedol Martin O’Neill.
Celtic Glasgow
Futbalisti škótskeho futbalového klubu Celtic Glasgow oslavujú gól do siete holandského Feyenoordu Rotterdam v Európskej lige 2025/2026. Foto: SITA/AP
Škótsky futbalový šampión Celtic Glasgow vymenoval na post hlavného kouča Wilfrieda Nancyho, zmluvu podpísal do leta 2028. Francúzsky kouč do Škótska prichádza z amerického klubu Columbus Crew, v ktorom počas troch rokov priviedol tím k víťazstvu v MLS Cupe a Leagues Cupe.

Nancy, ktorý nikdy predtým netrénoval v Európe a jeho jedinou predchádzajúcou seniorskou trénerskou skúsenosťou bol klub CF Montreal v MLS, prevezme tím po októbrovom odchode Brendana Rodgersa, ktorý skončil po spore s vedením klubu. Dočasný tréner Martin O’Neill stabilizoval situáciu na Celtic Parku šiestimi víťazstvami v siedmich súťažných zápasoch.

„Celtic je jeden z najväčších futbalových klubov na svete, s pravou atmosférou, srdcom a dušou, vysokými štandardmi a nárokmi, na ktoré som pripravený. Poznám históriu, hodnoty Celticu a viem, čo sa odo mňa očakáva. Mojím hlavným cieľom je priniesť fanúšikom silný, vzrušujúci, útočný a víťazný tím, na ktorý môžu byť hrdí,“ uviedol Nancy.

Nancyho čaká náročný štart s duelom proti vedúcemu tímu Hearts z Edinburghu, následne jeho zverencov čaká duel na domácej pôde proti AS Rím v Európskej lige a potom 14. decembra finále škótskeho Ligového pohára proti St. Mirrenu.

„Chcem sa poďakovať Martinovi O’Neillovi a Shaunovi Maloneymu za fantastickú prácu v posledných týždňoch. Teraz je na mne, aby som pokračoval v ich skvelej práci a posunul náš klub ďalej,“ dodal Nancy.

