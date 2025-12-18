Kríza Celticu sa prehlbuje, zverenci trénera Nancyho prehrali štvrtý zápas bez prerušenia

Celtic Glasgow zažíva najhoršiu sériu od roku 1978, šéf klubu Peter Lawwell odchádza pre útoky fanúšikov.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Celtic Glasgow
Futbalisti škótskeho futbalového klubu Celtic Glasgow oslavujú gól do siete holandského Feyenoordu Rotterdam v Európskej lige 2025/2026. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Francúzsky tréner Wilfried Nancy zažíva nočnú moru na lavičke škótskeho futbalového klubu Celtic Glasgow. Jeho tím prehral už štvrtý zápas bez prerušenia, v lige „katolíci“ nestačili na domáci Dundee United a podľahli mu 1:2.

Ide o najhoršiu sériu tohto škótskeho veľkoklubu od roku 1978. Len dva týždne po nástupe do funkcie čelil Nancy výzvam na odchod od fanúšikov. Pred zápasom Celtic oznámil, že šéf klubu Peter Lawwell odchádza na konci roka kvôli „neúnosnej“ úrovni „znevažovania a hrozieb“ zo strany nespokojných priaznivcov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Celtic, ktorý vyhral 13 z posledných 14 titulov v škótskej Premier League, prežíva ťažké obdobie na ihrisku aj mimo neho. Pred duelom na pôde Dundee podľahol v lige aj hráčom Hearts, v Európskej lige talianskemu AS Rím a vo finále Ligového pohára aj St. Mirrenu. V dlhodobej domácej súťaži stráca na lídra (Hearts) už šesť bodov a pred mestským rivalom Rangers má náskok troch bodov.

Celtic síce viedol gólom Daizena Maedu, no potom nevyužil viacero šancí a tvrdo za to pykal. Hráči Dundee United otočili zápas v priebehu troch minút, keď vyrovnal Krisztián Keresztes a potom tri body domácim zariadil Zac Sapsford krásnou strelou mimo dosahu brankára Kaspera Schmeichela.

Viac k osobe: Wilfried Nancy
Firmy a inštitúcie: Celtic Glasgow
Okruhy tém: Škótska Premier League
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk