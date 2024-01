Čeferin nedáva saudskej lige dlhú životnosť. Futbal si nie je možné kúpiť, vraví prezident UEFA

Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin sa domnieva, že najvyššia súťaž v Saudskej Arábii, ktorá na štedré zárobky v uplynulých mesiacoch zvábila množstvo hviezdnych hráčov, nemá dlhú životnosť.

Ako povedal v rozhovore pre britský denník The Guardian, z ktorého prevzal pasáže web marca.com, podľa neho „futbal si nie je možné kúpiť“.

Európania vyhrajú v USA všetko

„Videl som prieskum, ktorý ukázal, že fanúšikovia viac sledujú súťaže a mužstvá ako jednotlivých hráčov. Vidíme, že niektorí sa už odtiaľ (zo Saudskej Arábie) vracajú. Čakal som, že si pred novou sezónou kúpia mnoho nových hráčov, ale nebolo to tak. To dlho nevydrží. Sú to vyhodené peniaze,“ vyhlásil Čeferin na adresu saudskoarabskej ligy.

Skeptický je tiež voči novému formátu majstrovstiev sveta klubov, na ktorých sa v roku 2025 predstaví až 32 klubov z celého sveta. Turnaj sa uskutoční v USA od 15. júna do 13. júla 2025.

„Ak to kluby chcú, nemôžem a ani nechcem tomu zabrániť. Osobne si nemyslím, že to bude veľmi zaujímavá súťaž, keďže Európania vyhrajú všetko, ale to závisí od FIFA a klubov z celého sveta,“ dodal 56-ročný rodák z Ľubľany.

Zaujímavejšia Liga majstrov

Naopak, v súvislosti s novým formátom Ligy majstrov od budúcej sezóny 2024/2025 je optimista.

V hlavnej časti bude po novom účinkovať 36 mužstiev namiesto doterajších 32 tímov. Tie už nebudú hrať v skupinách ako doposiaľ, ale všetky kluby v tejto fáze budú v jednej tabuľke.

Každý tím v hlavnej časti nastúpi proti ôsmim rôznym súperom. Prvých osem mužstiev v 36-člennej tabuľke sa automaticky kvalifikuje do osemfinále. Tímy umiestnené na 9. až 24. mieste odohrajú play-off o postup do osemfinálovej časti.

„Liga majstrov bude ešte konkurencieschopnejšia a zaujímavejšia ako doteraz. Nakoniec fanúšikovské skupiny súhlasili s touto zmenou. Ale majstrovstvá sveta klubov budú vyčerpávajúce. Neviem si predstaviť, že odohráte finále Ligy majstrov a o pár dní neskôr pocestujete na iný kontinent a hráte mesačný turnaj,“ skonštatoval Čeferin.