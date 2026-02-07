Časť vzdušného priestoru Poľska museli uzavrieť, vo vzduchu boli dve lietadlá NATO

Uzávierka časti poľského vzdušného priestoru trvala niekoľko hodín od skorého rána.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Poľská vlajka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Poľsko Iné správy Iné správy z lokality Poľsko

Vzdušný priestor v juhovýchodnom Poľsku, ktoré susedí so severovýchodom Slovenska, bol v sobotu opäť uzavretý. Referuje o tom špecializovaný portál Flightradar24. Uzávierka časti poľského vzdušného priestoru trvala niekoľko hodín od skorého rána.

Flightradar na platforme X informoval, že letisko v Lubline bolo uzavreté z dôvodu nepredvídanej vojenskej aktivity. Vo vzduchu boli dve lietadlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorých účelom bolo zaistiť bezpečnosť štátu.

Poľský úrad pre letectvo uviedol, že letisko v Rzeszówe bolo tiež uzavreté. Poľské obranné sily po 9:00 uviedli, že uzávierka vzdušného priestoru bola spôsobená ruskými útokmi na Ukrajinu. Poľský vzdušný priestor však nebol narušený.

Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Poľsko Vzdušný priestor
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk