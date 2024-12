Časť diaľnice D2 pred výjazdom do Lamača je neprejazdná, na ceste je prevrátené nákladné auto – FOTO

Časť diaľnice D2 v smere z Bratislavy do Malaciek pred výjazdom do mestskej časti Lamač je neprejazdná, upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti. Dôvodom je dopravná nehoda v úseku 56 kilometra, ktorá sa tam stala ešte krátko pred 3:30. Z doposiaľ presne nezistených príčin sa tam prevrátilo nákladné auto.

Pri nehode sa nikto nezranil, dychová skúška u vodiča prítomnosť alkoholu nepotvrdila. „Vozidlo zostalo prevrátené cez obidva jazdné pruhy, diaľnica je v tomto úseku neprejazdná. Odklon premávky je bratislavskými dopravnými policajtmi vedený cez križovatku Patrónka,“ uviedla polícia.

Vodičov vyzýva, aby na prejazd použili alternatívnu trasu, zvýšili svoju pozornosť a riadili sa pokynmi polície, ako aj príslušného dopravného značenia.