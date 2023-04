Čarovný svet elfov a jednorožcov ožije už čoskoro na plátnach kín

Vydajte sa na výpravu zo skutočného sveta do magickej knihy, v ktorej sa nachádza animovaná ríša plná kúziel, farieb, kvetov, elfov a jednorožcov. Seriálový fenomén Mia a ja dostáva konečne aj svoju filmovú podobu. Rozprávkové dobrodružstvo s názvom Mia a ja vo filme príde do slovenských kín od 27. apríla.

Statočné dievča Mia a ďalší hrdinovia z čarovnej krajiny Centopie sa po prvýkrát predstavia v celovečernom filme. „Animák“ Mia a ja vo filme vznikol podľa úspešného seriálu Mia a ja, ktorý sa za desať rokov od svojho vzniku zapísal do sŕdc miliónov dievčat na celom svete. Seriál má medzi deťmi podobnú popularitu ako napríklad legendárna Labková patrola. Novinku s názvom Mia a ja vo filme si však v kine užijú aj tie malé slečny, ktoré seriál doteraz nepoznali. „Mia sa konečne dočkala filmového spracovania, ktoré si ona aj jej fanúšikovia zaslúžia. Budeme rešpektovať bohatú kultúru televízneho seriálu a zároveň rozšírime svet Centopie o nové postavy, miesta a príbehy,“ uviedol režisér Adam Gunn.

Foto: Bontonfilm

Seriál Mia a ja sa prvýkrát vysielal v televízii pred desiatimi rokmi a bol založený na kontraste reality a fantázie. Hlavná hrdinka, mladé dievča Mia, sa v ňom prostredníctvom čarovného náramku dokázala premiestniť zo skutočného sveta ľudí do vnútra zázračnej knihy, v ktorej sa odohráva príbeh pestrofarebnej animovanej krajiny Centopie. V nej má Mia podobu lietajúcej elfky a spolu so svojimi kamarátmi zažíva fantastické dobrodružstvá, vďaka ktorým sa toho naučí veľa aj o reálnom živote.

Foto: Bontonfilm

Filmový príbeh Mia a ja vo filme sa začína v skutočnom svete. Keď sa Mia prvý raz od smrti svojich rodičov vráti so svojím dedkom do starého rodinného letného sídla, kameň v jej čarovnom náramku sa náhle rozsvieti. Znamená to volanie o pomoc zo Centopie. Na Miu čaká fantastická misia na záchranu vzdialeného Lotosového ostrova, ktorý ovládol hrozivý Toxor, zloduch v podobe ropuchy. Mia musí spojiť sily so svojimi starými aj novými priateľmi a nájsť tri zázračné kamene, ktoré jej pomôžu Toxora poraziť. Na ceste za kameňmi na nich čaká zábavné a vzrušujúce dobrodružstvo, počas ktorého preletia na vzducholodi ponad tajomné moria a plávajúce ostrovy, budú sa šplhať po horách, jazdiť po dúhových diaľniciach a spoznajú jedného veľmi svojského búrkového jednorožca. Mia na tejto dobrodružnej ceste odhalí aj prekvapivé tajomstvo o svojich rodičoch. Podarí sa jej napokon v boji o osud Centopie zvíťaziť?

Na projekte Mia a ja vo filme pracoval medzinárodný tím výtvarníkov, animátorov a ďalších filmárov s dlhoročnými skúsenosťami vo veľkých hollywoodskych štúdiách. Po výtvarnej stránke sa animátori inšpirovali secesnými dielami rakúskeho maliara Gustava Klimta, čo animácii dodáva punc jedinečnosti. Oproti seriálu bude mať akcia vo filme epickejšie rozmery. „Diváci v kinách budú prekvapení, ako výrazne sa nám podarilo prekonať už aj tak vysokú produkčnú úroveň televízneho seriálu,“ odkazujú tvorcovia.

Presvedčiť na vlastné oči sa budete môcť v kinách od 27. apríla 2023. Ak dovtedy nechcete čakať, vo vybraných slovenských multiplexoch sa už tento víkend (22. – 23. 4. 2023) budú konať exkluzívne predpremiéry animovanej novinky Mia a ja vo filme. Film sa bude premietať so slovenským dabingom.

Informačný servis