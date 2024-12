Capello naložil Guardiolovi: Je príliš arogantný a trúfalý (foto)

Bývalý taliansky futbalový tréner Fabio Capello ostro skritizoval kouča anglického klubu Manchester City Pepa Guardiolu, pričom Španiela označil za hlavného vinníka súčasnej výsledkovej krízy mužstva z Etihad Stadium.

Niekdajší kouč Realu Madrid, AC Miláno či anglickej reprezentácie, ktorý momentálne pôsobí ako spolukomentátor Sky Sports Italia, dokonca neváhal katalánskeho kouča označiť za arogantného.

Uprednostňuje vraj svoje ego

„Guardiola je skvelý tréner, ale je príliš arogantný a trúfalý. Niekoľkokrát dokonca prišiel o tituly, pretože chcel ukázať, že to bol on, kto vyhral, ​​a nie hráči. V dôležitých zápasoch vynechal kľúčové postavy tímu. Podľa môjho názoru to bol z jeho strany pokus odobrať jeho tímu dôležitosť a zásluhy,“ povedal Capello podľa webu denníka Marca.

Manchester City v ostatných desiatich súťažných stretnutiach zaznamenali iba jedno víťazstvo a až sedem prehier.

Od začiatku novembra navyše Manchester City inkasoval viac gólov (20) v súťažných zápasoch ako ktorýkoľvek iný tím v rámci najlepších piatich európskych ligových súťaží.

„Možno už hráči nemôžu vystáť Guardiolu, pretože v určitom okamihu vám už nemôže ponúknuť nič nové,“ skonštatoval Capello.