Calzona povolal na Slovincov 28 hráčov, s dvomi oporami však nebude môcť počítať - FOTO

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na marcové stretnutia baráže o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku dovedna 28 hráčov – troch brankárov, desiatich obrancov, šiestich stredopoliarov a deviatich útočníkov, resp. krídelníkov.

Slováci najprv vo štvrtok 20. marca nastúpia v Bratislave a o tri neskôr sa predstavia na trávniku súpera v Ľubľane.

Napriek tomu, že v nominácii sú Peter Pekarík a Dávid Strelec, Calzona priznal, že pre zdravotné s nimi nebude môcť počítať.

„Ešte sme neboli v takejto situácii, odkedy som tu,“ povedal na margo absencií taliansky stratég, ktorý nemôže počítať ani s triom Juraj Kucka, Samuel Kozlovský a Ľubomír Šatka. Prvý menovaný ukončil reprezentačnú kariéru, zvyšní dvaja sú zranení.

Čaká nás organizovaný súper

Predovšetkým Kucka bude podľa Calzonu chýbať.

„Asi pred dvomi týždňami som s ním rozprával. Mrzelo ho to, lebo v poslednom čase prechádza zo zranenia do zranenia. Chcel sa s reprezentáciou rozlúčiť iným spôsobom – na ihrisku. Bohužiaľ, zdravotný stav mu to nedovoľuje. Bol z toho sklamaný, ale ja som ešte viac. Nakoniec musel on upokojovať mňa.“

Podľa Calzonu čaká Slovákov veľmi organizované mužstvo.

„Spravíme všetko, aby sme boli úspešní. Veľmi radi by sme mali kompletný tím. Nie je ideálny stav. Neteší ma to, pretože proti Slovinsku nás čakajú dva ťažké zápasy. Slovinci na Eure neprehrali ani jeden zápas, vypadli na jedenástky s Portugalčanmi,“ poznamenal Calzona.

V aktuálnej edícii Ligy národov 2024/2025 účinkovali Slováci v C-divízii, kde vo svojej skupine obsadili druhé miesto za Švédskom.

V skupine hrali aj výbery Estónska a Azerbajdžanu.