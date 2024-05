Čacho sa pri premiére na MS necítil komfortne, zbrane pred Kanadou však neskladá

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay podľa očakávania v utorkovom záverečnom zápase B-skupiny MS proti Švédsku (1:6) urobil niekoľko zmien v zostave. Pri odpočinku v podaní dvojice Marek Hrívik – Andrej Kudrna dostal priestor po prvý raz v kariére na svetovom šampionáte útočník Vilam Čacho, ktorý nastúpil ako center tretieho útoku s krídelníkmi Milošom Kelemenom a Pavlom Regendom. Rodák z Trenčína sa pri premiére na MS necítil na ľade optimálne.

„Budem úprimný, bol to náročný duel. Necítil som taký komfort, ako zvyčajne. Nohy sa mi rozbiehali pomaly, ale s pribúdajúcimi minútami to išlo lepšie,“ poznamenal Čacho pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Výkon slovenského tímu nebol dobrý

Dvadsaťpäťročný korčuliar, ktorý pred pár týždňami oslavoval s tímom Oceláři Třinec český titul, po prehre so Švédskom priznal, že výkon slovenského tímu nebol dobrý.

„Úprimne treba povedať, že sme duel neodohral podľa našich predstáv. Musíme to však hodiť za hlavu, dať sa dokopy a čo najlepšie sa pripraviť na štvrtkové štvrťfinále. Ak k tomu pristúpime lepšie ako dnes, tak si myslím, že máme šancu na úspech,“ zhodnotil odchovanec trenčianskeho hokeja.

S favorizovanými „tromi korunkami“ Slováci držali herne krok iba v prvej tretine. Čacho si je vedomý, že rovnaký prístup by na Kanadu vo vyraďovacej fáze nestačil.

„Nepovedal by som, že rolu zohrávalo naše psychické rozpoloženie, skôr rozhodla kvalita Švédov. Ak im dáte priestor, sú schopní to trestať. Navyše sme boli často všade veľmi neskoro. Mali presilovky, ktoré zahrali dobre, potriafali to a nám sa potom reagovalo už veľmi ťažko,“ vysvetlil reprezentant SR.

O úspechu rozhodne súboj proti Kanade

Štvrťfinálový súboj proti Kanade rozhodne o úspechu či neúspechu slovenských reprezentantov na majstrovstvách sveta a podobne to vníma aj Čacho.

„Verím, že k zápasu pristúpime správne a budeme produkovať náš hokej. Ak sa nám to podarí, máme šancu na úspech. V tejto fáze si už súpera naozaj vyberať netreba. Všetky štyri tímy, ktoré postúpili z ‚pražskej skupiny‘ majú svoju kvalitu,“ uzavrel Viliam Čacho pre web HockeySlovakia.

Slováci proti Kanade nastúpia vo štvrtok 23. mája o 16.20 h v pražskej O2 Aréne. Vo štvrťfinále sa okrem toho uskutoční v Prahe aj zápas medzi Čechmi a Američanmi, v Ostrave o semifinále zabojujú Švajčiari proti Nemcom a Švédi proti Fínom.