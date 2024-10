Zo Slovákov sa stávajú boháči. Stačí nájsť doma kus porcelánu a ste za vodou. Zistiť, koľko môžete zarobiť, zvládnete ľahko sami

Mnohí ľudia majú doma vzácne predmety a vôbec si to neuvedomujú. Aj keď možno tušia, že im starí rodičia zanechali nejaký porcelán, často neprikladajú tomuto dedičstvu veľkú dôležitosť. To je však veľká škoda. Tí, ktorí boli trochu iniciatívni, si už na starom porceláne prišli na pekné peniaze. Skrytá hodnota

V slovenských domácnostiach nie je vzácny porcelán ničím výnimočným. Generácie pred nami si veľmi vážili svoje porcelánové súpravy a starostlivo ich udržiavali, čo spôsobilo, že sa zachovali až dodnes. V súčasnosti však väčšina ľudí tieto kúsky nepoužíva. Ak majú šťastie, sú vystavené vo vitríne, ale častejšie sú uložené niekde v krabici v pivnici.

Ak váhate, či máte doma niečo hodnotné, prvým krokom môže byť návšteva starožitníka. Tu však platí pravidlo – nevkladajte dôveru len do jedného názoru. Radšej sa poraďte s viacerými odborníkmi, aby ste sa vyhli riziku, že vás niekto oklame alebo podhodnotí cenu.

Ideálnym riešením však je, ak si sami spravíte predstavu o hodnote porcelánu. Na internete sú dostupné rôzne databázy porcelánu, v ktorých si môžete ľahko porovnať svoje kúsky s tými, ktoré už boli predané na aukciách či inak zhodnotené. Porcelán býva obvykle označený výrobcom na spodnej strane, čo vám pomôže pri identifikácii a určení jeho vzácnosti. Rozpoznanie vzácnosti

Každá porcelánka mala v minulosti svoju charakteristickú značku – či už išlo o iniciály, alebo unikátny symbol. Farba tejto značky, či už bola červená, čierna alebo zelená, tiež zohrávala dôležitú úlohu pri určovaní pôvodu a hodnoty.

Nenechajte sa zmiasť tým, že vám niektorý kúsok nepripadá esteticky príťažlivý. Pre zberateľov má často oveľa väčšiu hodnotu porcelán, ktorý bežným ľuďom nemusí pripadať pekný. Moderný vkus totiž často preferuje iné štýly, ktoré nie sú zberateľsky hodnotné.

Všeobecne platí, že kvalitný porcelán môžete rozoznať podľa niekoľkých znakov. Mal by byť ľahký, no zároveň pevný. Farby by mali byť jasné a nevyblednuté, bez známok opotrebenia. Vzácne kúsky sa vyznačujú aj tým, že dekorácie nájdete nielen na povrchu, ale aj na menej viditeľných miestach, napríklad pod uchom šálky alebo vo vnútri nádoby.