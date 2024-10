Ľudia majú rôzne záľuby a vášne. Niektorí zbierajú známky, iní mince, ďalší si obľúbia krásne kamene. Jedna žena však urobila neuveriteľný nález – kameň, ktorého hodnota dosiahla 25 miliónov českých korún. Ako sa to celé stalo? Pozrime sa bližšie.

Zberateľstvo je koníček, ktorý môže mať mnoho podôb. Niektorí ľudia si užívajú šport, tanec alebo spev, no sú aj takí, ktorí sa venujú zbieraniu rôznych predmetov. Zbierky môžu byť veľmi pestré, od poštových známok, cez mince, až po mušle či kamene.

Jedna žena mala záľubu v kameňoch. Pri jednej zo svojich prechádzok popri rieke objavila kameň, ktorý jej padol do oka. Zobrala si ho domov, kde ho roky používala ako zarážku na dvere. No až po jej smrti rodina zistila, že tento obyčajný kameň má neobyčajnú hodnotu – až 25 miliónov českých korún! Ako je to možné? Prečítajte si celý príbeh.

Miliónový nález

Príbeh sa odohral v Rumunsku, kde žena pri prechádzke objavila lesklý predmet vo vode. Považovala ho za pekný kameň a zobrala ho so sebou domov, kde z neho spravila zarážku na dvere. Tento nenápadný kameň tam ležal celé desaťročia, až kým žena nezomrela. Jej rodina si po čase všimla, že predmet môže byť hodnotnejší, než sa na prvý pohľad zdá, a rozhodla sa ho ponúknuť na predaj.

Odborníci, ktorí tento nález analyzovali, boli ohromení. Kameň, ktorý slúžil ako zarážka, bol v skutočnosti obrovským kusom jantáru. Hodnota tohto vzácneho jantáru sa vyšplhala na viac ako milión eur, čo v prepočte predstavuje približne 25 miliónov českých korún. Čím bol tento kus taký výnimočný?

Najcennejšia zarážka na svete

Po podrobnom preskúmaní sa zistilo, že ide o kus jantáru s hmotnosťou 3,5 kilogramu, čo z neho robí najväčší kúsok rumunského jantáru, aký bol kedy objavený. Jeho vek odhadujú odborníci na približne 50 miliónov rokov.

Vďaka svojej veľkosti a starobe sa tento kus jantáru radí medzi najcennejšie na svete. Nielenže ide o mimoriadne vzácny prírodný nález, ale jeho historická hodnota ho robí skutočne neoceniteľným.