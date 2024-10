Zemiaky spôsobili tragédiu, ktorá zabila takmer celú rodinu, prežilo len 8-ročné dievčatko. O tejto chybe by ste mali všetci vedieť

Zemiaky, jeden z najbežnejších pokrmov na našom stole, môžu v sebe skrývať nečakané a smrteľné nebezpečenstvo. Tento príbeh z Ruska je desivou pripomienkou, ako obyčajné zemiaky, keď sa nesprávne skladujú, môžu stáť ľudí životy. Čo sa stalo rodine Chelyshevovcov, je tragédia, ktorá nemala nastať. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako sa tento bežný prvok kuchyne môže zmeniť na tichého zabijaka.

Smrtiaca večera, ktorá nikdy nezačala

Všetko sa to začalo, keď 42-ročný Mikhail Chelyshev zišiel do pivnice, aby priniesol zemiaky na večeru. Ani netušil, že zemiaky, ktoré tam skladovali na zimu, už začali hniť a uvoľňovať toxické plyny. Po niekoľkých minútach sa nevracal, a tak jeho manželka Anastasia, 38-ročná matka rodiny, šla zistiť, čo sa stalo. Bohužiaľ, ani ona sa už nevrátila späť.

Po matke sa do pivnice vybral 18-ročný syn Georgij, aby našiel rodičov. Aj on sa však stal obeťou neviditeľnej hrozby. Ako posledná išla do pivnice 68-ročná babička Iraida, ktorá predtým ešte stihla informovať susedov, že ide hľadať svoju rodinu. Ani ona však už nevystúpila živá.

Prežila len malá Maria

Jediným preživším tejto strašnej tragédie bolo len 8-ročné dievčatko Maria. Keďže jej babička nechala dvere do pivnice otvorené, toxické plyny sa aspoň čiastočne rozptýlili a nezabíjali tak rýchlo. Maria našla celú svoju rodinu mŕtvu, čím sa tento nešťastný príbeh stal ešte desivejším.

Ako môže byť obyčajná chyba smrteľná?

Zemiaky obsahujú glykoalkaloidy, toxíny, ktoré sa zvyšujú počas ich hnitia a rozkladu. Tieto jedovaté plyny môžu byť smrteľné nielen pri konzumácii, ale aj pri vdychovaní. Pri rozklade zemiakov v uzavretých priestoroch, ako je pivnica, sa nebezpečné plyny hromadia a môžu spôsobiť smrť, ako to bolo v prípade rodiny Chelyshevovcov.

Tento tragický príbeh je vážnym varovaním pre všetkých, ktorí skladujú potraviny v uzavretých priestoroch. Ak máte staré zemiaky, ktoré začínajú hniť, neváhajte ich okamžite vyhodiť. Môžete tak predísť obrovskému nešťastiu.

informácie v článku sa zakladajú na skutočnom príbehu, ktorý sa odohral v Rusku v roku 2013. V tomto prípade celá rodina Chelyshevovcov zomrela na otravu toxickými plynmi uvoľňovanými zo zhnitých zemiakov, ktoré boli uskladnené v pivnici. Glykoalkaloidy, toxické látky nachádzajúce sa v zemiakoch, sa pri rozklade zemiakov stávajú veľmi nebezpečnými, pričom môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy, ako nevoľnosť, bolesť hlavy, až smrť pri dlhšom vystavení​

Tento prípad je mrazivým varovaním o rizikách nesprávneho skladovania zemiakov a toho, aké nebezpečné môžu byť pri ich hnití.

Zdroje: DailyStar, UniLand, MassCentral Media, Relay Hero