Zázračný spôsob skladovania masla. Vydrží čerstvé až tri roky, poznali ho už naše staré mamy

Čerstvé maslo je bezpochyby jednou z najobľúbenejších potravín, ktoré máme doma vždy po ruke. Mnohí z nás ho však nevedia správne skladovať, čo často spôsobí, že sa zbytočne pokazí. Ak sa chcete vyhnúť rýchlemu znehodnoteniu a dopriať si lahodnú chuť masla aj po niekoľkých mesiacoch či dokonca rokoch, existuje trik, ktorý poznali už naše staré mamy. V čom spočíva tajomstvo jeho extrémnej trvanlivosti?

Klasické skladovanie masla nestačí

Ak necháte čerstvé maslo voľne na stole pri izbovej teplote, vydrží vám maximálne jeden až dva dni. Má síce tú výhodu, že je krásne mäkké a pripravené na okamžité použitie, no zároveň sa veľmi rýchlo kazí. Pokiaľ teda maslo pravidelne spotrebujete do pár dní, je to ideálny spôsob, avšak pre dlhšie skladovanie nie je vôbec vhodný.

Uloženie v chladničke už predlžuje trvanlivosť na jeden až dva mesiace, pričom platí pravidlo, že maslo musí zostať dobre zabalené. Najlepšie je ponechať ho v pôvodnom papierovom obale, aby neabsorbovalo pachy okolitých potravín, pretože maslo veľmi rýchlo prijíma cudzie vône a chute.

Ak potrebujete maslo skladovať ešte dlhšie, môžete ho vložiť do mrazničky. V mrazničke vydrží čerstvé pokojne rok, ba dokonca aj dva roky. Opäť platí, že ho treba dôkladne zabaliť. Ideálnym riešením je ešte ho umiestniť do vrecka alebo plastového boxu, aby sa naň nedostala námraza a aby nedochádzalo k jeho vysušovaniu či oxidácii.

Tajomstvo prababičiek – maslo, ktoré vydrží až 3 roky

Naše prababičky, ktoré nemali k dispozícii moderné chladničky ani mrazničky, poznali trik, ktorý umožnil uchovať maslo dokonale čerstvé až po dobu troch rokov. Týmto trikom bolo tzv. prepustené maslo, ktoré sa na Slovensku v minulosti nazývalo aj „šmolc“.

V poslednej dobe však získava stále väčšiu popularitu pod názvom „ghí“. Táto potravina pochádza pôvodne z Indie, kde sa používa už tisícročia a je neoddeliteľnou súčasťou ajurvédskej medicíny. Naše staré mamy síce nepoznali názov „ghí“, no princíp prípravy prepusteného masla bol veľmi podobný.

Rozdiel medzi prepusteným maslom a ghí

Oba produkty vznikajú roztavením klasického masla a odstránením mliečnych zložiek, ktoré sa v priebehu procesu vyzrážajú. Zatiaľ čo pri výrobe klasického prepusteného masla by teplota nikdy nemala prekročiť približne 80 °C, ghí sa varí o niečo dlhšie, čím získava jemnú karamelovú chuť a ľahko orieškovú arómu.

V čom spočíva výhoda prepusteného masla?

Jednou z hlavných výhod prepusteného masla je vysoký podiel tuku, ktorý sa po jeho príprave blíži k 100 percentám. Klasické maslo, ktoré kúpite v obchode, obsahuje len približne 82 % tuku, zvyšok tvorí voda a mliečne zložky, ktoré sú náchylné na skazenie.

Vďaka vysokému obsahu čistého tuku prepustené maslo vydrží skladované v chladničke pokojne až tri roky, pričom ani pri izbovej teplote a na tmavom mieste sa neskazí po dobu niekoľkých mesiacov až jedného roka. Navyše má skvelú odolnosť voči vysokým teplotám – zvládne aj 250 °C, takže sa výborne hodí na smaženie, restovanie či dokonca vyprážanie, bez toho, aby sa prepálilo.

Postup prípravy prepusteného masla krok za krokom

Čo potrebujete?

Jednoduchšie to už byť nemôže – potrebujete len obyčajné, nesolené maslo. Odporúčame zvoliť kvalitnejšie, napríklad bio maslo, no postačí akákoľvek dostupná značka, ktorú máte radi.

Ako na to?

Maslo nakrájajte na väčšie kúsky, vložte do čistého hrnca a nechajte ho pomaly roztopiť pri nízkej teplote.

Akonáhle sa maslo roztopí, mierne zvýšte teplotu, ale dbajte na to, aby maslo iba mierne bublalo.

Počas celého procesu varenia priebežne odstraňujte lyžicou penu, ktorá sa bude tvoriť na povrchu. Je dôležité maslo nespáliť, preto teplotu regulujte a zbytočne nezvyšujte.

Asi po 10-15 minútach pena zmizne a na dne hrnca zostanú mliečne usadeniny. Maslo bude krásne žlté a priehľadné.

Následne maslo mierne nechajte vychladnúť, ešte za tepla ho sceďte cez jemnú gázu alebo plátno do čistej sklenenej nádoby.

Po úplnom vychladnutí nádobu pevne uzatvorte a uskladnite na tmavom, chladnom mieste alebo v chladničke.

Dôležité upozornenie pre používanie prepusteného masla

Pri manipulácii s prepusteným maslom je veľmi dôležité, aby do nádoby nevnikla vlhkosť. Vždy používajte suchú, čistú lyžicu, aby ste zabránili skazeniu masla. Ak by sa do nádoby dostala voda, mohlo by to viesť k tvorbe plesní, nepríjemnému zápachu či horkosti.

Tento starý trik, ktorý sa opäť vracia do slovenských domácností, vám umožní skladovať maslo neuveriteľne dlho, a pritom si stále zachovávať jeho lahodnú chuť a vynikajúce kuchynské vlastnosti. Skúste to a presvedčte sa, že staré mamy mali skutočne geniálne riešenia, ktoré aj dnes majú svoje opodstatnenie.