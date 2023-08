Záhradný kovový nábytok by mal byť umelecký

Na väčšine terás a altánkov dominujú záhradné sety z dreva alebo ratanu. Ak si však potrpíte na noblesu, určite siahnite po kovovom záhradnom nábytku. Okrem praktickosti a ľahkej údržby dodá vašej záhrade aj patričnú mieru elegancie a umeleckosti. Inšpirujte sa.

Súčasný trh so záhradným nábytkom ponúka doslova nekonečné možnosti pri jeho výbere. Hoci možností máte veľa, v nasledujúcom článku vám prezradíme, prečo by ste si mohli vybrať kovový záhradný nábytok. Poukážeme na jeho silné aj slabšie stránky a pomôžeme vám zorientovať sa v parametroch či módnych trendoch.

Nadčasovosť a elegancia

Skôr ako sa vyberiete do záhradného centra po svoj nový záhradný nábytok, dôkladne zvážte, kde bude umiestnený. Je totiž rozdiel či sa bude nachádzať pod strechou alebo na voľnom priestranstve, vystavený horúcim slnečným lúčom a rozmarom počasia. Umiestnenie je prvý faktor pri výbere materiálu. K dispozícii máte plast, ratan, drevo a kov. Už aj z tohto hľadiska bude kov najideálnejšou variantou. Všímajte si aj spoje, možnosti zazimovania, skladnosť, ale aj doplnkový sortiment.

V čom možno vidieť pozitíva kovového záhradného nábytku? Ide o doživotnú investíciu, ak sa ho nerozhodnete vymeniť. Je stály, trvácny, nadčasový, moderný, dizajnovo zaujímavý a medzi zákazníkmi pomerne obľúbený a vyhľadávaný. Záhradný nábytok môže byť vyrobený z ocele s práškovaným povrchom alebo z hliníka. Poteší vás aj jeho cena a odolnosť voči počasiu. Nezmení sa ani jeho farba či tvar. Jediným výraznejším negatívom je hrozba korózie a fakt, že kov je chladný. Chladivosť je však detail, ktorý ľahko odstránite pohodlnými poduškami a podsedákmi.

zdroj: gettyimages.com

Dôležité je nielen umiestnenie a výber materiálu, ale aj účel, s ktorým si záhradný nábytok kupujeme. Stolovanie, posedenie, grilovanie či relax. Činnosti, ktorým by ste mali prispôsobiť aj voľbu jednotlivých komponentov, pretože ponuka je skutočne bohatá. Klasické stolovanie sa nezaobíde bez stola, stoličiek, prípadne lavice. Dobre poslúži aj menší servírovací stolík, ktorý oceníte napr. pri grilovačke. Oddych s kávou v ruke si vychutnáte v pohodlných kreslách, závesných hojdacích kreslách, ba dokonca aj v hojdacích posteliach. K bazénu sa hodia pohodlné polohovateľné lehátka a odkladacie stolíky.

Obzvlášť v prípade kovového záhradného nábytku by nemali chýbať textilné podušky a podsedáky, ktorými si vysteliete sedaciu aj opierkovú časť. Siahnite po kvalitných, trvácnych a stálofarebných materiáloch. Na výber máte aj rozličné farby či vzory, no v tomto smere by sme sa držali pravidla, že v jednoduchosti je krása. Ide predsa o záhradný nábytok, preto by mal ladiť s prírodným prostredím a nie ho extrémne narúšať. Vhodné sú odtiene zelenej, hnedej alebo krémovej. Podsedáky by sa mali dať prať v práčke. Len tak totiž docielite dokonalú údržbu.

