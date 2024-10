Zabudnite na pestovanie šampiňónov na záhrade. S touto hubou budete mať väčší úspech

Zeleninové záhony už máte plné a ovocné stromy vám poskytujú presne to, čo ste si priali. Premýšľate, čo by ste mohli pestovať ďalej? Možno vás lákajú huby a predstava, že ich nemusíte zbierať v lese, ale priamo vo svojej záhrade. Alebo aspoň šampiňóny. Pravdepodobne to nebude fungovať, no existujú iné možnosti.