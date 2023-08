Vyskúšajte polohovateľné záhradné kreslo!

Relax pri bazéne či na terase je na nezaplatenie. Nad vami horúce slnko, v jednej ruke kniha, v druhej chladný osviežujúci nápoj. K dokonalému odpočinku vám predsa ešte niečo chýba – pohodlné záhradné kreslo a ešte k tomu s možnosťou polohovania. Inšpirujte sa.

V každej záhrade sa nachádza terasa, altánok či menší prístrešok. Využitie spomenutých záhradných stavieb by nebolo efektívne bez záhradného nábytku, súčasťou ktorého sú aj záhradné kreslá. Aké parametre, funkcie a materiály zohľadniť? V nasledujúcom článku prinášame menší návod, ako postupovať pri voľbe záhradného kresla.

Dokonalý relax v záhradnom kresle

Typ kresla by sa mal odvíjať od vašich preferencií a spôsobu používania. Každá aktivita vyžaduje niečo iné. Záhradné kreslo musí byť stabilné, odolné voči výkyvom počasia, kvalitné a pohodlné. Ak ho plánujete premiestňovať nesmie byť príliš ťažké. V prípade opaľovania je dôležité polohovanie a dostatočná veľkosť. S hmotnosťou, materiálom a skladnosťou súvisí aj umiestnenie. Kreslá, ktoré budú prevažne vonku by mali byť z kovu, umelého ratanu alebo exotického dreva. Pod prístreškom si vystačíte aj s plastom, domácimi drevinami či prírodným ratanom. Ohybnú konštrukciu voľte v prípade, že budete záhradné kreslá na zimu schovávať do kôlne alebo pivnice.

Nemenej dôležitý je aj dizajn záhradného kresla. Drevené varianty môžu mať rôznorodé výrezy a tvarovania operadiel rúk aj chrbtice. Plastové kreslá vás zaujmú tvarom či sfarbením. Je to len na vás, či siahnete po niečom nezvyčajnom až extravagantnom alebo stavíte na klasiku. Prvoradá by mala byť totiž kvalita a precíznosť spracovania. Dôkladne opracované hrany, ohobľované steny, čisté zárezy aj schované skrutky- toto sú znaky starostlivo odvedenej roboty. Zaujímať vás bude asi aj cena. Najlacnejšie sú, samozrejme, plastové záhradné kreslá. O niečo viac si priplatíte za kov a ratan. Najviac zaťaží rodinný rozpočet drevo.

Kritériá výberu

rozmer – zohľadnite hlavne šírku sedu, výšky stoličky a jednotlivých operadiel. Základom je pohodlné sedenie

– zohľadnite hlavne šírku sedu, výšky stoličky a jednotlivých operadiel. Základom je pohodlné sedenie hmotnosť – súvisí s materiálom. Ak budú mať záhradné kreslá stále miesto, môžu byť z kovu a dreva, pretože sú najťažšie. V rámci presúvania siahnite radšej po plaste či ratane

– súvisí s materiálom. Ak budú mať záhradné kreslá stále miesto, môžu byť z kovu a dreva, pretože sú najťažšie. V rámci presúvania siahnite radšej po plaste či ratane miera zaťaženia – závisí od materiálu. Pohybuje sa od 100 kg až po 300 – 400

Materiál

plast – nízka hmotnosť aj cena, pestrá ponuka farieb či dizajnov. Na druhej strane malá nosnosť, vplyvom slnka vyblednutie aj oslabenie materiálu. Plastové záhradné kreslá je nutné zazimovať

– nízka hmotnosť aj cena, pestrá ponuka farieb či dizajnov. Na druhej strane malá nosnosť, vplyvom slnka vyblednutie aj oslabenie materiálu. Plastové záhradné kreslá je nutné zazimovať kov – odolnosť a pevnosť. Kvôli chladnému materiálu sa nezaobídete bez podsedákov, vankúšov alebo deky. Starostlivosť je takmer nulová

– odolnosť a pevnosť. Kvôli chladnému materiálu sa nezaobídete bez podsedákov, vankúšov alebo deky. Starostlivosť je takmer nulová umelý ratan – ľahký, lacný, farebne stály, moderný a obľúbený. To je ratan. Minimálne vás zaťaží aj údržba

– ľahký, lacný, farebne stály, moderný a obľúbený. To je ratan. Minimálne vás zaťaží aj údržba drevo – do záhrady vám prinesie eleganciu a luxus. K dispozícii máte domáce aj exotické dreviny. Pripravte sa však na vyššiu cenu a náročnejšiu starostlivosť v podobe pravidelného natierania, impregnovania aj voskovania

– do záhrady vám prinesie eleganciu a luxus. K dispozícii máte domáce aj exotické dreviny. Pripravte sa však na vyššiu cenu a náročnejšiu starostlivosť v podobe pravidelného natierania, impregnovania aj voskovania látka – hovoríme skôr o pletených častiach záhradných kresiel, ktoré budete musieť chrániť pred dažďom

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: