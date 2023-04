Aj staré kreslá môžu byť originálnym interiérovým či exteriérovým sedením. Ak nechcete investovať do nového nábytku, „pokutrajte“ na povale a možno sa vám podarí objaviť skvelý dizajnový kúsok na zrekonštruovanie. Vhodným miestom na predaj starých kresiel je aj bazár, či už blízko vášho mesta alebo ten internetový. V druhom prípade vám hľadanie uľahčí kategorizácia produktov. Na základe vhodného filtra si pohodlne vyberiete kreslá, ktorým chcete dodať nový dych.

Staré kreslá nie sú starožitné

Aj keď sa toto tvrdenie nevylučuje úplne, starožitné kreslo má určité znaky, ktoré sú v konečnom dôsledku známkou luxusu. Ten sa nemusí vždy spájať so starými kreslami. Ak ste však zruční, punc luxusu môžete dodať aj bežným klasickým kreslám, ktoré sa možno niekto chystal vyhodiť. Tieto prívlastky sa hodia pre staré kožené kreslá, drevené či „nestarnúce“ kreslo ušiak. Nájdete ich totiž v rôznych štýloch a prevedeniach, ktoré si v konečnom dôsledku aj tak môžete upraviť podľa vášho vkusu a prispôsobiť zariadeniu obývačky či inej miestnosti.

Kreslo ušiak využijete najmä pri relaxovaní s knihou v ruke. Výborne sa hodí do tzv. čítacieho kútika. Aj staré retro kreslá si nájdu svoje miesto v domácnosti. Niekoľko inšpirácií nájdete aj v článku „Čo oživí vašu obývačku? Predsa retro kreslá!“. Aj nadčasové kožené či drevené kreslá budú skvelým dizajnovým nábytkom. Práve vďaka svojmu materiálu totiž nikdy nevyjdú z módy.

Staré hojdacie kreslá s atmosférou doby

Hojdacie kreslá boli už oddávna symbolom pre relaxáciu. Aj keď si ich možno pamätáte ako súčasť chalúp a chát, kedysi boli bežnou súčasťou domácností. Väčšinou ich „okupovali“ najstarší členovia, a to v domoch aj bytoch. V súčasnosti si tieto staré kreslá opäť užívajú obľúbenosť. Keďže sa stretnete s ich rozmanitým dizajnom, môžu byť vhodnou súčasťou aj do moderných obývačiek. Aj keď sú staré, na ich kvalite sa to podpísať nemusí. Naopak, to, že dýchajú atmosférou doby dokáže z mnohých miestností vyčariť jedinečný interiér.

Nový šat starých kresiel?

Premena starých vecí na nové nemusí byť iba prácou pre odborníkov. Aj zruční amatéri dokážu vyčariť napríklad zo starých kresiel dizajnový nábytok, na ktorý si bude chcieť sadnúť každý člen domácnosti či návšteva. Veľakrát stačí iba prebrúsenie a nový náter. V prípade, že je poškodený aj poťah kresla bude, pravdepodobne, nutné prečalúnenie. To už nemusí byť najjednoduchšou záležitosťou. Všetko závisí od typu a štýlu kresla a od náročnosti jeho konštrukcie. Ak je však sedák doň „samostatne“ vložený, máte vyhrané. Opačným variantom je celočalúnené kreslo. Nemusíte však vešať hlavu. Nastreľovacia pištoľ, vhodne zvolená kvalitná látka a šikovné ruky určite vytvoria želaný výsledný efekt. Potom už zostáva iba sa spokojne usadiť…

Čo (najčastejšie) potrebujeme na zreštaurovanie kresiel?

odstraňovač starých náterov (prípadne vysokotlakový čistič)

murárska špachtľa

brúsny papier

štetec

farba podľa vkusu

patinovacia farba, ktorá podtrhne starobylý efekt

bezfarebný lak na konečnú úpravu (napríklad aj v spreji)

v prípade potreby „matracová“ výplň do sedáka

látka na čalúnenie a nastreľovacia pištoľ

Zreštaurované na predaj?

Ak ste si v reštaurovaní kresiel našli záľubu, pokojne sa s vašimi výsledkami pochváľte na internete. Možno práve vaša práca osloví aj ľudí, ktorí síce po originálnych starých kreslách túžia, no na ich opravy a úpravy nemajú buď čas, alebo chuť. Ktovie, možno sa z „nečakanej“ záľuby vykľuje zopár drobných do vášho rozpočtu. Na vynovené staré kreslá sa môžete pozrieť na niekoľkých weboch či handmade a homemade stránkach. Spomenieme napríklad „modrú strechu“, kde užívatelia okrem rád ohľadom bývania ponúkajú aj vlastné inšpirácie zariadenia bytu či domu, ale tiež opráv a renovácie nábytku. Za zmienku stojí napríklad aj handmade internetový portál „sashe“, ktorý ponúka naozaj veľké množstvo vecí a tiež nábytku. Tu sa naozaj stretnete s originalitou. Aj sociálne siete ponúkajú priestor na predaj starých kresiel. Stačí sa len pridať do „bazárových skupín“ na to určených.

