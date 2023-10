Vyrobte si do bytu aj domu nábytok z europaliet

Originálnosť je vlastnosťou typickou pre nábytok z europaliet. Aj keď je pravdou, že dnes už nie je taký výnimočný a nájdete ho v mnohých domácnostiach, stále mu vlastnou výrobou vdýchnete kus vášho ja a nevšednosť. Je to vďaka kreativite, a tiež dizajnu, ktorý stále ponúka široké spektrum štýlových možností.

Nábytok z europaliet do interiéru

Uplatnenie v obytných priestoroch súviselo s moderným dizajnom, ktorý predstavoval funkčnosť, praktickosť a neštandardný vzhľad. Pôvodne sa udomácnil v loftových bytoch a v interiéroch, ktoré sa niesli v zariadení industriálneho štýlu. Postupne sa stal vhodnou nábytkovou kombináciou aj pre ďalšie štýlovo rozmanité domácnosti.

Vďaka svojej variabilnosti totiž poskytuje materiál na čokoľvek, čo by vám napadlo aj nenapadlo. Konferenčný, písací i jedálenský stôl, rohová sedačka, posteľ, knižnica, bylinková či vešiaková stena, botník, ostrovček, barový pult, skrinka pod TV, schody, podlaha, poličky, luster – fantázii sa naozaj medze nekladú. Niekedy stačí paletu „rozobrať“ na menšie časti a zložiť do novej podoby. Kutilské zručnosti sú však na mieste…

Záhradný nábytok z europaliet

Počas letných mesiacov sa oddych a relax presúva z obývačky na terasu alebo do záhrady. Komfort v exteriéri si však nemusíte užívať len vďaka drahému záhradnému nábytku. Vytvorte si vlastný! Aj posedenie pre niekoľkých priateľov zmestíte do malého finančného rozpočtu. Navyše, paleta má nosnosť zvyčajne do 1,5 tony, a tak sa naozaj môžete pohodlne posadiť i viacerí.

Pohodlnosť dosiahnete pridaním vankúšov, podsedákov či matracov. Pestré farby a vzory majú tento raz zelenú. Úžitkový dizajn a nábytok z europaliet vytvárajú kombináciu, ktorá sa pomaly stáva nesmrteľnou. Chcete ju mať doma i vy? Inšpirujte sa v našej galérii a vyskúšajte napríklad tento návod na atraktívne záhradné sedenie.

