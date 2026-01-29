Vylepšený študentský rezeň: gothaj v cestíčku, ktorý si zamilujete!

Študentský rezeň už dávno nepatrí len na internáty. Je to jedlo pre každého, kto má chuť na chutnú, sýtu a zároveň lacnú večeru.
Veľkej obľube sa tešil už počas socializmu, keď sa v mnohých domácnostiach pripravoval namiesto klasických kuracích či bravčových rezňov. A dnes sa táto tradičná pochúťka opäť vracia na výslnie.
Jedlo, ktoré vzniklo z nutnosti
V období socializmu sa zrodilo množstvo receptov, ktoré boli jednoduché, lacné a pritom dokázali dobre zasýtiť. Často v nich drahé mäso nahrádzali mäkké salámy.
Jedným z typických príkladov je práve študentský rezeň, známy aj ako socialistický rezeň. Namiesto mäsa v ňom hrá hlavnú úlohu hrubší plátok salámy gothaj.
Gothajský salám – klasika, ktorá prežila desaťročia
Gothajský salám je známy už celé generácie. Pochádza zo Saska a v českých krajinách si získal popularitu najmä počas socializmu.
Dôvod bol jednoduchý – mal slušnú kvalitu a zároveň bol cenovo dostupný. V kuchyni sa používal ako náhrada mäsa, pridával sa do cestovín, omáčok alebo sa z neho pripravoval práve študentský rezeň.
Po 90. rokoch minulého storočia, keď sa prestal vyrábať podľa pôvodných noriem, jeho popularita aj kvalita klesli.
Napriek tomu ho dnes stále nájdete v obchodoch a najmä v mäsiarstvach vo veľmi dobrej kvalite a za priaznivú cenu. Ak naň natrafíte, určite stojí za to pripraviť si z neho tento jednoduchý rezeň.
Študentský rezeň, teda gothaj v cestíčku
Na prípravu si vezmite gothajský salám a nakrájajte ho na rovnomerne hrubé plátky. Ideálna hrúbka je približne 1,5 centimetra.
Potom máte dve možnosti – môžete ho obaliť klasicky v trojobale ako rezeň, alebo zvoliť rýchlejšiu a jednoduchšiu variantu v cestíčku.
Postup v skratke:
- V miske rozšľahajte 2 celé vajcia.
- Pridajte 3 lyžice hladkej múky a dôkladne premiešajte, aby vzniklo hladké cestíčko bez hrudiek.
- Plátky salámy obaľujte v cestíčku a hneď ich smažte na rozpálenom oleji z oboch strán dozlatista.
Hotový študentský rezeň podávajte s varenými zemiakmi alebo so zemiakovou kašou – klasika, ktorá nikdy nesklame.
Alternatíva: pivné cestíčko
Ak chcete jedlo ešte viac vylepšiť, môžete základné cestíčko nahradiť pivným. Je o niečo bohatšie na suroviny, no výsledná chuť za to rozhodne stojí.
Budete potrebovať:
- 80 g hladkej múky
- 1 lyžicu horčice
- 100 ml svetlého piva
- 1 vajce
- 1 lyžičku majoránky
- trochu mletého korenia a štipku soli
Podľa chuti môžete pridať aj lyžičku sladkej mletej papriky, trochu chilli alebo dva roztlačené strúčiky cesnaku, ktoré dodajú cestíčku výraznú arómu.
Fantázii sa medze nekladú a výsledok vás príjemne prekvapí.
Video návod
Nezabudnite na video, v ktorom nájdete detailný postup prípravy študentského rezňa krok za krokom:
Jednoduché suroviny, rýchla príprava a chuť, ktorá pripomína staré dobré časy – presne taký je vylepšený študentský rezeň z gothaja.