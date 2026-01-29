Vylepšený študentský rezeň: gothaj v cestíčku, ktorý si zamilujete!

Študentské rezne
Študentské rezne Foto: depositphotos.com

Študentský rezeň už dávno nepatrí len na internáty. Je to jedlo pre každého, kto má chuť na chutnú, sýtu a zároveň lacnú večeru.

Veľkej obľube sa tešil už počas socializmu, keď sa v mnohých domácnostiach pripravoval namiesto klasických kuracích či bravčových rezňov. A dnes sa táto tradičná pochúťka opäť vracia na výslnie.

Jedlo, ktoré vzniklo z nutnosti

V období socializmu sa zrodilo množstvo receptov, ktoré boli jednoduché, lacné a pritom dokázali dobre zasýtiť. Často v nich drahé mäso nahrádzali mäkké salámy.

Jedným z typických príkladov je práve študentský rezeň, známy aj ako socialistický rezeň. Namiesto mäsa v ňom hrá hlavnú úlohu hrubší plátok salámy gothaj.

Gothajský salám – klasika, ktorá prežila desaťročia

Gothajský salám je známy už celé generácie. Pochádza zo Saska a v českých krajinách si získal popularitu najmä počas socializmu.

Dôvod bol jednoduchý – mal slušnú kvalitu a zároveň bol cenovo dostupný. V kuchyni sa používal ako náhrada mäsa, pridával sa do cestovín, omáčok alebo sa z neho pripravoval práve študentský rezeň.

Po 90. rokoch minulého storočia, keď sa prestal vyrábať podľa pôvodných noriem, jeho popularita aj kvalita klesli.

Napriek tomu ho dnes stále nájdete v obchodoch a najmä v mäsiarstvach vo veľmi dobrej kvalite a za priaznivú cenu. Ak naň natrafíte, určite stojí za to pripraviť si z neho tento jednoduchý rezeň.

Študentský rezeň, teda gothaj v cestíčku

Na prípravu si vezmite gothajský salám a nakrájajte ho na rovnomerne hrubé plátky. Ideálna hrúbka je približne 1,5 centimetra.

Potom máte dve možnosti – môžete ho obaliť klasicky v trojobale ako rezeň, alebo zvoliť rýchlejšiu a jednoduchšiu variantu v cestíčku.

Postup v skratke:

  • V miske rozšľahajte 2 celé vajcia.
  • Pridajte 3 lyžice hladkej múky a dôkladne premiešajte, aby vzniklo hladké cestíčko bez hrudiek.
  • Plátky salámy obaľujte v cestíčku a hneď ich smažte na rozpálenom oleji z oboch strán dozlatista.

Hotový študentský rezeň podávajte s varenými zemiakmi alebo so zemiakovou kašou – klasika, ktorá nikdy nesklame.

Alternatíva: pivné cestíčko

Ak chcete jedlo ešte viac vylepšiť, môžete základné cestíčko nahradiť pivným. Je o niečo bohatšie na suroviny, no výsledná chuť za to rozhodne stojí.

Budete potrebovať:

  • 80 g hladkej múky
  • 1 lyžicu horčice
  • 100 ml svetlého piva
  • 1 vajce
  • 1 lyžičku majoránky
  • trochu mletého korenia a štipku soli

Podľa chuti môžete pridať aj lyžičku sladkej mletej papriky, trochu chilli alebo dva roztlačené strúčiky cesnaku, ktoré dodajú cestíčku výraznú arómu.

Fantázii sa medze nekladú a výsledok vás príjemne prekvapí.

Video návod

Nezabudnite na video, v ktorom nájdete detailný postup prípravy študentského rezňa krok za krokom:

Jednoduché suroviny, rýchla príprava a chuť, ktorá pripomína staré dobré časy – presne taký je vylepšený študentský rezeň z gothaja.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať