Kúpeľňový nábytok a jeho dizajn si taktiež zaslúžia pozornosť. Umývadlo so skrinkou totiž môže byť doslova dizajnovým kúskom. Vaša kúpeľňa tak okrem praktickej miestnosti na vykonávanie hygieny môže získať aj podobu štýlového interiéru.

Umývadlá so skrinkou sú dostupné v rôznych rozmeroch a prevedeniach. Okrem klasiky sa stretnete s ponukou dvojumývadlových skriniek či rohových umývadiel. Ak hľadáte malé umývadlo so skrinkou, napríklad do WC, aj v tomto prípade je sortiment dostatočne široký.

Rohové či malé umývadlo so skrinkou?

Využiť každý kúsok miesta sa dá aj v kúpeľni či na toalete. V ponuke kúpeľňovej sanity a nábytku totiž nájdete aj rohové umývadlo so skrinkou. Hodí sa najmä v prípade, že bojujete s malým a stiesneným priestorom. Neprídete tak o možnosť úložných priestorov a zároveň máte vytvorený pohodlný a plynulý priechod v tejto menšej miestnosti.

To, či uprednostníte rohové alebo malé umývadlo so skrinkou, závisí jednak od vášho vkusu a jednak od dispozičného riešenia samotnej miestnosti. Umiestnenie dverí a veľkosť kúpeľne či WC, samozrejme, taktiež ovplyvní váš výber. Malé ešte nemusí znamenať ukrátené o dizajn. Aj v „zmenšenej“ verzii si môžete vybrať zo zaujímavých a štýlových produktov.

Pozrite si umývadlá v týchto e-shopoch:

Umývadlo so skrinkou 80 cm, 100 cm, 120 cm?

Tento typ umývadla sa hodí skôr do rozmernejších kúpeľní. Môžete ho umiestniť buď na podlahu (verzia na nožičkách, prípadne na sokli), alebo na stenu, v jeho závesnej podobe. Pri väčších skrinkách je dobré staviť na dizajn skrinky, ktorá vyzdvihne aj klasický typ umývadla. Ponúka sa aj opačná verzia, a to jednoduchá skrinka s čistými líniami a zaujímavý dizajn umývadla.

Nielen 80 cm šírka je obľúbeným typom spomedzi kúpeľňového nábytku. Aj skrinky so šírkou 40 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 70 cm či nad 100 cm sú v podstate bežným príslušenstvom kúpeľní (všetko závisí od veľkosti miestnosti). Ďalším používaným sortimentom je malé umývadlo so skrinkou do WC. Aj dvojité umývadlo je obľúbenou sanitou najmä väčších kúpeľní. Okrem praktickosti sa postará aj o atraktívnosť interiéru.

Aj keď je pravdou, že moderná sanita sa vyhýba ostrým hranám a preferuje skôr oblé tvary, nábytkovým trendom je pravý opak. Skrinky uprednostňujú čisté, ale ostré línie. Preto aj kúpeľňové skrinky majú skôr hranaté tvary a v tomto prípade im pristane aj hranaté umývadlo. V kombinácii so skrinkou v závesnej verzii vytvára zaujímavý a moderný dizajn.

Dvojité umývadlo so skrinkou

Kúpeľňové umývadlo so skrinkou nájdete aj v jeho „duplovanej“ verzii, a to dvojumývadlovej skrinke do kúpeľne. Ide o praktické a komfortné riešenie, najmä v prípade viacčlennej rodiny. Ponúka sa aj alternatíva veľkého širokého umývadla, ktorého súčasťou sú ale dve batérie namiesto jednej.

Zásuvky či dvierka na skrinkách kúpeľňového nábytku sú v súčasnosti vybavené aj mechanizmom „tichého dovierania“ či špeciálnymi úložnými priestormi rôznej hĺbky, ktoré sa prispôsobia dispozícii miestnosti. Tzv. organizéry sa postarajú o prehľad v zásuvkách a vy tak bez problémov nájdete, čo hľadáte. Preto sa nemusíte obávať, že tá pravá kombinácia umývadla so skrinkou pre vašu kúpeľňu neexistuje.

Pozrite si nábytok do kúpeľne v týchto e-shopoch:

Doska pod umývadlo aj so skrinkou?

Doska pod umývadlo je trendom moderných kúpeľní. Ak však chcete spojiť dizajn aj s praktickosťou, siahnite po doske pod umývadlo, ktorej súčasťou je aj skrinka s úložnými priestormi. Tieto skrinky sú buď priamo spojené s doskou na ľavej, pravej strane či v strede, alebo je skrinka akoby „voľne položená“ pod doskou s umývadlom.

O dostupnosť umývadiel kombinovaných s nábytkom nie je núdza. Môžete ich zohnať v kamenných predajniach Ikea, Baumax, Merkury market a pod., ako aj v eshopoch, napríklad tiež prostredníctvom nášho katalógu produktov. Nie vždy musíte čakať, kým budú tieto produkty lacnejšie. Akcia na umývadlá so skrinkou bude určite prebiehať aj v niekoľkých predajniach či eshopoch naraz.

Pozrite si aj tieto skrinky pod umývadlo:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: