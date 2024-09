Viete prečo by ste mali spávať so zatvorenými dverami spálne? Rozumný ľudia poznajú tento dôvod

Chodíte spať a dvere do spálne nechávate otvorené? To môže byť veľká chyba, toto sú dôvody, prečo radšej zamykať dvere pred spaním.

Ku ktorému tipu ľudí patríte, spíte radšej s otvorenými, či zavretými dverami? Viete prečo je omnoho lepšie pred spaním dvere spálne radšej zatvárať? Môže vám to totiž zachrániť život.

Chystáte sa spať? Potom nesmiete zabudnúť ma jednu dôležitú vec

Odporúčaná doba spánku pre dospelého človeka je 7-9 hodín, pre regeneráciu a obnovu organizmu, na lepšie fungovanie nasledujúci deň. K dobrému spánku nám môžu dopomáhať aj vankúše, rastliny pre čistenie vzduchu alebo matrace. Na jednu vec ale mnoho ľudí zabúda, pritom je veľmi dôležitá. Pred spaním by sme si mali zamykať dvere spálne, prečo? Je to otázka bezpečnosti.

V prípade požiaru si zamykaním dverí zvyšujete šancu na prežitie v prípade požiaru

Zamykanie dverí spálne dokáže zvýšiť vaše bezpečie napríklad aj v prípade vlámania, kedy zlodejom práve zamknuté dvere zabránia rýchlemu vpádu do vašej spálne, čím získate viac času, buď na únik, alebo pokiaľ vám to výška podlažia neumožňuje, na privolanie pomoci.

Tým ale najväčším prínosom zatvorených dverí spálne je ale prípad požiaru. V tomto prípade vám to môže zachrániť život. Zatvorené dvere robia požiaru priamu prekážku a zabránia mu tak rýchlo preniknúť do vašej spálne. Vy budete tak mať čas na evakuáciu, prípadne získate viac času na privolanie pomoci a príchod hasičov do vášho domova. Na TikTok kanáli dr.free.hess nájdete video, ktoré názorne ukazuje, ako to vyzeralo po príchode hasičov vo vyhorenom dome.