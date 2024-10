Vajcia môžu zostať čerstvé aj dva roky. Dá sa to ale len na jednom mieste v domácnosti

Ak ste niekedy naraz kúpili alebo dostali niekoľko plat vajec, možno ste premýšľali, čo s takým množstvom vajec robiť, aby sa nepokazili. Vedeli ste, že vajcia môžete aj zamraziť?

Starostlivo vyberajte vajcia

Stále viac ľudí sa rozhoduje pre vlastný chov sliepok, aby si mohli užívať zdravé, krásne žlté vajíčka z domáceho chovu. Môže sa však stať, že v určitom období budete mať toľko vajec, že ich jednoducho nestihnete skonzumovať.

Rovnako sa môže stať, že vám niekto z priateľov alebo rodiny prinesie z vidieka plato vajec, alebo ste ich kúpili vo výhodnej akcii, a teraz máte obavy, že sa vám pokazia.

Jednou z možností je rýchlo ich spotrebovať vo viacerých vaječných jedlách, alebo môžete časť z nich uvariť natvrdo – takto vám vydržia dlhšie a môžete ich postupne konzumovať alebo pridávať do rôznych jedál.

vajcia Foto: Denisa Stachová

Vajcia do mrazničky? Prečo nie!

Existuje však aj iná možnosť, ako vajcia uchovať – môžete ich zamraziť. Tento proces však nie je úplne jednoduchý, keďže celé vajcia v škrupine by v mrazničke praskli. No dá sa to vyriešiť.

Vajcia najprv rozbite do misky a dobre ich rozšľahajte. Potom ich prelejte napríklad do formičiek na ľad a nechajte zamrznúť. Keď sú vajcia zamrazené, môžete ich nechať vo formičkách, alebo ich preložiť do inej nádoby a uskladniť v mrazničke.

Keď ich budete chcieť použiť, nechajte ich rozmraziť v chladničke a potom ich pred použitím ohrejte na izbovú teplotu.

Aby ste si uľahčili prácu pri pečení, môžete skladovať oddelene bielky a žĺtky – do žĺtkov sa pre lepšiu konzistenciu odporúča pridať trochu cukru alebo soli. Takto si pri pečení ušetríte čas a nebudete sa musieť zdržiavať s oddeľovaním žĺtkov od bielkov.

Vaječné jedlá

Ak vám mrazenie vajec nepripadá ako najlepší nápad, môžete ich spracovať do rôznych jedál. Vajcia sa pridávajú takmer do každého sladkého pečiva a dezertu, môžete pripraviť vaječné nátierky na mnoho spôsobov alebo si dopriať luxusné raňajky s vajcami Benedikt či miešanými vajíčkami. Vajcia sa tiež tradične pridávajú do kôprovej omáčky alebo si môžete na večeru pripraviť chleba vo vajíčku.