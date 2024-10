Upchatý odtok? Vyčistíte ho aj bez chémie, pomôže vám rastlinný olej. Skvelý trik

Upchatý odtok v domácnosti patrí k najnepríjemnejším problémom, s ktorými sa môžete stretnúť. Spočiatku sa môže prejavovať nepríjemným zápachom, ktorý časom môže prerásť až do úplného upchatia, čím sa zastaví odtok vody. Je preto potrebné zasiahnuť čo najskôr a čo najefektívnejšie.

Jedlá sóda, soľ a horúca voda

soľ, sóda bikarbóna a voda Foto: František Stacho

Kuchynský drez sa najčastejšie upcháva zvyškami jedla a usadenými tukmi, niekedy sa pridáva aj vodný kameň. V kúpeľni bývajú najčastejším dôvodom upchatia vlasy, fúzy, zvyšky mydla alebo práškov na pranie.

Ak nechcete siahnuť po chemických prostriedkoch na čistenie, môžete použiť jedlú sódu a obyčajnú soľ. Tieto dve zložky zmiešajte, nasypte do odpadu a zalejte horúcou vodou. Zmes začne šumieť a ideálne by mala napeniť. Nechajte ju chvíľu pôsobiť, potom odtok ešte raz prepláchnite horúcou vodou. Chemická reakcia pomôže odstrániť väčšie usadeniny, zatiaľ čo horúca voda prečistí zvyšok.

Ak sú v odtoku väčšie nečistoty, napríklad vlasy alebo kúsky jedla, pokúste sa ich odstrániť manuálne skôr, než použijete jedlú sódu.

Použitie rastlinného oleja?

rastlinný olej do odtoku Foto: František Stacho

Občas sa môžete stretnúť s odporúčaním použiť na čistenie odtoku rastlinný olej. Táto metóda má však svoje dve strany.

Na jednej strane nie je odporúčané liať tuky a oleje do odpadu, pretože sa v potrubiach hromadia a môžu spôsobovať problémy v čističke odpadových vôd.

Na druhej strane, čistý rastlinný olej má schopnosť rozpustiť staršie mastné nánosy v potrubí. Ak sa domnievate, že príčinou upchatia sú práve tieto mastné usadeniny, môžete vyskúšať naliať do odtoku pohár oleja. Lepšie je však takýmto usadeninám predchádzať a neliať do odtoku olej z varenia či smaženia.

Pozor na použitý olej

V žiadnom prípade nepoužívajte použitý alebo prepálený olej – ten by mohol problém ešte zhoršiť. Nalejte len čerstvý olej. Potom môžete do odtoku nasypať jedlú sódu so soľou alebo kyselinu citrónovú, a všetko dôkladne prepláchnuť horúcou vodou, ktorú môžete ešte zmiešať s bežným umývacím prostriedkom na riad, aby sa mastnota ľahšie odstránila.