Ukrajinky využívajú igelitové vrecká na metly. Tento trik vás prekvapí

Zametaním podlahy sa nevyhne žiadna domácnosť – či už ide o omrvinky po jedle, prach z ulice alebo zvieracie chlpy, podlaha sa rýchlo zašpiní. A to platí najmä, ak máte doma malé deti, ktoré sa hrajú na zemi. Čistenie podláh je teda neustály proces.

Ako si ušetriť námahu a čas?

Niektorí ľudia dávajú prednosť vysávaču, iní nedajú dopustiť na klasickú metlu s lopatkou. Ak patríte k tým, ktorí používajú metlu, určite viete, aké nepríjemné je, keď sa na štetiny nalepia vlasy a chlpy. Nielenže to zaberá čas pri odstraňovaní, ale je to aj špinavá práca. Prečo si to nezjednodušiť?

Riešenie je naozaj jednoduché – použite igelitové vrecko alebo tašku! Stačí ho natiahnuť cez štetiny metly a zafixovať ho na mieste pomocou leukoplastu, aby sa nezošmyklo. Vlasy a chlpy sa tak nebudú lepiť na metlu, ale prichytia sa na igelit, vďaka čomu ich statická elektrina udrží na jednom mieste a nebudú sa rozhadzovať po miestnosti.

Metla bude fungovať rovnako efektívne ako bez vrecka, ale vy ušetríte čas a vyhnete sa špinavým štetinám plným vlasov. Navyše, štetiny zostanú čisté a metla vydrží dlhšie ako nová. Dokonca aj vrecko, ktoré by inak skončilo v koši, nájde praktické využitie.

Recyklujte a využívajte igelity inak

Plastové vrecká môžete využiť nielen pri zametaní, ale aj na iné účely:

Vložte ich do nepoužívaných topánok alebo tašiek, aby si udržali svoj tvar. Na rozdiel od papiera neabsorbujú vlhkosť, čo zabráni vzniku plesní.

Použite ich namiesto bublinkovej fólie na vypĺňanie balíkov. Poslúžia ako tlmiaci materiál pri preprave.

Zrolované igelitky môžete vložiť do príliš hlbokých kvetináčov. Ušetríte tak na zemine a znížite spotrebu vody pri polievaní.

Ak potrebujete lacnú izoláciu, vyplňte medzery v stenách plastovými vreckami a na ne aplikujte izolačnú penu. Pena sa prichytí na igelit a vytvorí pevné tesnenie.

Tento šikovný trik nielenže zjednoduší upratovanie, ale zároveň umožní ekologické využitie starých igelitových vreciek.