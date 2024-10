Toaletný papier do chladničky? Skvelý trik, ktorý ma naučili až v bývalom východnom Nemecku

Toaletný papier je neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti, no málokto si uvedomuje, že jeho využitie siaha ďalej ako len do kúpeľne. Vo východnom Nemecku prišli na to, že tento papier môže byť užitočný aj v kuchyni, konkrétne v chladničke. Možno vám to príde netradičné, ale toaletný papier môže pomôcť pri riešení problémov s vlhkosťou a zápachom. Ako na to?