Televízne kreslá - symbol pohodlnosti?

Sú naozaj televízne kreslá symbolom pohodlnosti?

Relax v kresle môže mať viacero podôb. Niekto si v ňom dopraje poobednú siestu, iný prečíta knihu, ďalší sa pohodlne usadí k TV. Aby bolo kreslo hniezdom pohodlia, je potrebné prihliadať na niekoľko kritérií. Keďže sa bavíme najmä o televíznych kreslách, do úvahy by sme mali brať takmer každodenné sedenie, a teda sa zamerať na kvalitu a životnosť kresla. Aj TV kreslá môžu byť luxusným doplnkom vášho interiéru. Po dlhých rokoch v úlohe nenápadného nábytku v obývačke zažili módnu aj technickú revolúciu.

Pre maximálne pohodlie sú títo pomocníci ochotní zmeniť dokonca svoj tvar a prispôsobiť sa vašej chrbtici. Ich súčasťou môžu byť napríklad výklopné podnožky alebo ďalšie polohovateľné časti, ako opierka hlavy či chrbtice. Polohovateľnú funkciu jednotlivých častí kresiel ovládate mechanicky alebo elektricky. Tieto parametre závisia od samotnej ceny kresla. Ak sa vám stále máli, doprajte si v kresle masáž alebo sa počas zimných večerov zahrejte rôznymi stupňami výhrevu sedenia. Otočná podnož, ako ďalšia „vychytávka“ spomedzi televíznych kresiel, vám okrem sledovania TV umožní jednoducho sa otočiť akýmkoľvek smerom a zapojiť sa do rodinnej konverzácie. Ak nie ste takí nároční a toto všetko zvládnete aj s vlastnou pomocou, doprajte si aspoň taburet pod nohy, ktorý výrobcovia často ponúkajú ako príslušenstvo ku kreslu v rovnakom dizajne.

Samotný dizajn kresiel je samostatnou kategóriou. Vyvíjal sa spolu s trendmi sedacích súprav, ale zároveň oddelene. Tento typ kresiel sa totiž vyznačuje univerzálnosťou, vlastným štýlom, často nezapadajúcim do štýlu sedačky. Pri výbere by sme však nemali opomenúť celkový súlad s jej interiérom. Aj keď kreslo bude dramatickým kusom nábytku a v kontrastom v štýle, určitú harmóniu by ste mali dodržať.

Leňošky ako televízne kreslá?

Leňošky sú špeciálnym typom kresiel, ktorých prevedenie je vzhľadovo podobné klasickému kreslu a súčasne pohovke. Vaše telo je totiž v polohe sedo-ležiacej. Leňošky sú zaujímavým a atraktívnym kusom nábytku. V podstate ide o relaxačné ležadlo a zároveň sedadlo. Záleží od vašich požiadaviek a zvyklostí, či je práve tento typ kresla vhodný pre pohodlné večerné sledovanie TV. Pýšia sa napríklad jednoduchým tvarom v kombinácii s prepracovaným dizajnom. Navyše vám poskytnú potrebné pohodlie. Môžete ich zladiť s interiérom obývačky alebo naopak, urobiť z nich originálny kus nábytku.

Televízne kreslá v podobe šikovných sprostredkovateľov pohodlia a s rôznymi technickými vymoženosťami sú jednoznačne symbolom pohodlnosti. Rôzne ďalšie funkcie polohovania zabezpečia, že unavený človek sa po usadení do kresla cíti plný energie.

Pri výbere nového kresla berte do úvahy vašu hmotnosť a informujte sa o maximálnej nosnosti kresla. Chcete predsa, aby vám poskytovalo relax niekoľko rokov.

