Čalúnené stoličky a kreslá nevyšli z módy

Podobne ako pri výbere látkovej sedačky platí, že ak sú čalúnené stoličky pravidelne využívané, pozornosť si zaslúži výber textílie. Ak totiž látka nebude dostatočne oderu odolná, môže sa stať, že sa už po pár rokoch budete musieť poobzerať po novom nábytku v rámci danej kategórie. Prírodné alebo syntetické materiály? Koža, koženka alebo ekokoža? Kombinácia s drevom alebo kovom?

Čalúnené jedálenské stoličky do moderných aj tradičných domácností

Aj keď spĺňajú funkčnosť, v prípade stoličiek s čalúnením je estetická stránka často výraznejším kritériom výberu. O štýlové zladenie s interiérom nie je pritom núdza, pretože si na svoje prídu milovníci rustikálneho štýlu, minimalizmu aj luxusného zariadenia. Nábytkový trh ponúka aj univerzálne typy čalúneného sedenia, ktoré sa vašim obytným priestorom „prispôsobia“. V každom prípade musí konštrukcia spĺňať vlastnosti kvality (aby nedošlo k vŕzganiu, rozkývaniu spojov a pod.).

Moderné čalúnnické látky disponujú (nie vždy) antiabsorpčným povrchom, a tak sa nemusíte obávať ani vyliatej tekutiny či spadnutých kúskov jedla počas obeda či večere. Stačí jednoduché utretie, prípadne ľahké vyčistenie vlhkou handričkou. Mnohí totiž práve z týchto dôvodov možnosť čalúnenia v kuchyni alebo jedálni zamietajú. Oceňte aj výhody ľubovoľného farebného prevedenia, motívov a vzorov, ako aj rozmanitých odtieňov dreva vďaka moreniu (kombinácia so smrekom a borovicou je cenovo dostupnejšia a ak sa pomerne často stravujete mimo domova, aj postačujúca).

Čalúnené stoličky s opierkami sa hodia aj do pracovne

Keďže pôsobia elegantne, nehodia sa len ako súčasť stolovania, ale tiež do domácich kancelárií. Konštrukciu môže tvoriť drevo, ako sme už spomínali, ale aj kov či drevotrieska. Nohy sú štandardne zakončené jemným zaoblením, ktoré má chrániť pred poškriabaním podlahy. Pre úplne predídenie nežiadúcim ryhám im môžete dopriať aj špeciálne protišmykové „krúžky“. Sú bežne dostupné nielen v obchodoch s nábytkom.

Akékoľvek sedenie by malo byť prispôsobené parametrom ľudského tela. Preto sa môže líšiť v závislosti od individuálnych proporčných vlastností a výšky majiteľa. Za všeobecne odporúčané rozmery sa pokladá výška sedadla cca 45 cm (uhol vnútornej časti zohnutých kolien by mal tvoriť 90°), hĺbka by mala byť minimálne 39 cm. Čo sa týka výšky operadla, tá je dôležitá najmä pri práci za počítačom. V kuchyni je skôr dizajnovou záležitosťou. Nezabúdajte, že aj čalúnené stoličky v domácej kancelárii neslúžia na celodenné používanie. Home office vyžaduje ergonomickú kancelársku alebo zdravotnú stoličku (v závislosti na počte hodín strávených sedením).

