Starostlivosť o práčku je dôležitá! Ako na to?

Vieme, ako vytiahnete z práčky vždy voňavé a čisté oblečenie.

Ako sa správne starať o práčku?

Nielen dobrý prášok na pranie a aviváž premenia špinavú kopu na zemi v kúpeľni na voňavú bielizeň. Ak chcete vytiahnuť z práčky zakaždým čisté oblečenie bez zápachu, musíte sa postarať aj ňu samotnú.

Nečistoty na vonkajšej strane práčky odstránite mäkkou handrou a čistiacim prostriedkom rozpusteným vo vode. Obzvlášť venujte pozornosť dverám či poklopu práčky. Špinu zachytenú na bubne práčky zase zničíte vlhkou hubkou. Ak sa v práčke nachádza aj zachytávač chumáčov vláken, vyčistite ho po každom pracom cykle, aby nebol upchatý.

Pri čistení práčky by ste nemali zabudnúť na zásobníky prášku a aviváže. Ako náhle uvidíte na zásobníkoch hoci len malú nečistotu. Ak sa dajú zásobníky odpojiť, umyte ich pod teplou tečúcou vodou so saponátom a osušte ich. V prípade, že máte práčku s odtekaním do vane, pozrieť by ste sa mali aj na odtokovú hadicu. V jej útrobách sa môžu zachytiť väčšie časti špiny či chumáče z textílií. Ak by sa odtok zablokoval, práčka by mohla prestať správne fungovať.

Raz za mesiac vyperte „naprázdno“ – na najvyššom stupni s prostriedkom na čistenie práčok. Použite len odporúčanú dávku, nikdy nie viac.