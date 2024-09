Spálňa je miestnosť pre odpočinok, kde trávime veľa času. Toto by malo byť v spálni nevyhnutnosťou

Útulná, funkčná, príjemná, intímna. Taká by mala byť správna spálňa. Nech je veľká, menšia, svetlá alebo ladená do tmavých farieb. Síce väčšinu času, ktorý v nej trávime, prespíme, rad spální napriek tomu slúži nielen ako relaxačná zóna, ale aj ako šatňa a úkryt, keď sa chceme pred ostatnými schovať. Základnými prvkami v spálni preto bývajú posteľ a šatníková skriňa. Je ale vhodné doplniť do nej ešte ďalšími drobnosťami, ktoré môžu pomôcť zlepšiť spánok, vstávanie i celkovú náladu.

Čo by v spálni nemalo, okrem postele, chýbať?

Koberček pri posteli

Koberček pri posteli Foto: depositphotos.com

Ak nemáte koberec v celej miestnosti, je vhodné umiestniť menší koberček aspoň k posteli, resp.pod posteľ. Teplý došľap, keď vyliezate ráno z postele, bude oveľa príjemnejší ako studená podlaha. Kusové koberce a behúne sú navyše vhodným doplnkom celého interiéru spálne, ktorý tak doladia a pekne zútulnia. Pokiaľ ide o materiál, klasické koberčeky sú ľahšie na údržbu, tie s dlhším vlasom zase príjemnejšie na dotyk. Záleží, čo je vám bližšie. Každopádne nesmie koberček ľahko kĺzať po podlahe.

Lampička

Mať svetlo po ruke pri posteli je dôležité a praktické. Nemusíte chodiť potme k vypínaču, ktorý je na druhom konci miestnosti, niekedy potrebujete jednoducho rýchlo ešte rozospatí si zasvietiť. Navyše vďaka lampičkám môžete docieliť príjemnej intímnej atmosféry. Menšia intenzita svetla je pri rozsvietení v tme tiež príjemnejšia na oči ako veľká „žiara“ lustra. Malá lampička môže stáť na nočnom stolíku alebo byť pripevnená na stenu nad čelom postele. Ak sa vám páčia vysoké lampy, aj tie je možné využiť, praktickejšie sú ale tie z pohyblivým ramenom, ktoré možno zvýšiť alebo znížiť podľa potreby.

Kreslo

Pohodlné kreslo v spálni nie je len rozmar. Je to veľmi praktická záležitosť, ktorá má doplniť celkovú relaxačnú zónu. Ak vám to priestory dovolia, určite o ňom popremýšľajte. Vo chvíli, keď budete potrebovať vydýchnuť a v kľude si čítať, ale nechcete ešte líhať do postele, sa také mäkké kresielko pre vás stane vyslobodením. Áno, kreslá sú síce prirodzenou súčasťou obývacej izby, avšak tento priestor neplní funkciu oddychovú, ale komunikačnú. V obývačke si preto nemožno tak dobre duševne oddýchnuť, ako v kľudnej spálni. Pokiaľ si sedenie v spálni zariadite, dajte si pozor na to, aby sa z neho ale nestal odkladací priestor na oblečenie …

Nemý sluha

Práve na odloženie oblečenia sa hodí tzv. Nemý sluha. Ideálne, ak pre neho budete mať miesto niekde za dverami alebo v kútiku medzi skriňou a stenou. Aj na očiach ale pôsobí tento elegantný vešiak lepšie ako oblečenie pohádzané po posteli alebo položené niekde v kuchyni cez stoličku. Zároveň sa nepokrčí a môže lepšie dýchať. Nemý sluha vám spoľahlivo postráži aj oblečenie, ktoré si pripravíte na ráno, aby ste nemuseli narýchlo hľadať v skriniach.

Izbová kvetina

V spálni by nemala chýbať ani izbová kvetina. Môže ich byť aj viac. Zelená farba upokojuje a zároveň kvety v kvetináči vedia prirodzene zvlhčiť a čistiť vzduch v miestnostiach. Siahnuť môžete po fikus, vhodné sú aj Asparagus, dracény, palmy či ibišteky. Vyhýbajte sa ale kvitnúcim odrodám, ktoré výrazne voňajú.