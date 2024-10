Slováci stále nevedia správne používať mikrovlnku. Tanier horúci, jedlo studené. Kde je chyba?

Ak často zažívate situáciu, že vytiahnete z mikrovlnky horúci tanier, no jedlo je stále vlažné alebo dokonca studené, nie ste sami. Mnohí z nás robia pri používaní mikrovlnky chyby, ktoré vedú k neefektívnemu ohrievaniu. Prezradíme vám, ako ich napraviť a čo robiť, aby boli vaše jedlá dokonale prehriate.

Mikrovlnka – neoddeliteľný pomocník v kuchyni

Mikrovlnné rúry sa stali nevyhnutnou súčasťou našich domácností, no sú bežné aj v rôznych stravovacích zariadeniach, ako sú bistrá či reštaurácie. Mikrovlnka dokáže rýchlo a úsporne ohriať jedlo, no dôležité je vedieť, ako ju správne používať. Nie každé jedlo sa hodí na ohrievanie v mikrovlnke a ani každá nádoba nie je na to vhodná. Dokonca aj poloha taniera v mikrovlnke môže hrať veľkú rolu v tom, či bude jedlo rovnomerne prehriate.

Prečo je jedlo studené a tanier horúci?

Keď zapneme mikrovlnku, generuje elektromagnetické vlny, ktoré spôsobujú ohrev jedla. Teoreticky by mali mikrovlny prechádzať jedlom rovnomerne, ale v praxi sa často stáva, že nie všetky časti jedla sa zahrievajú rovnako. Ak mikrovlnné žiarenie nemôže voľne cirkulovať, teplo sa koncentruje v tanieri namiesto jedla. Na to, aby sme tento problém odstránili, stačí upraviť pár jednoduchých detailov.

používanie mikrovlnky Foto: Denisa Stachová

Tanier v mikrovlnke – kam ho správne umiestniť?

Väčšina ľudí má zvyk položiť tanier priamo do stredu mikrovlnky. Avšak stred otočného taniera je počas rotácie takmer nehybný, čo vedie k tomu, že sa ohrieva najmä tanier a jedlo zostáva chladné. Ideálne je položiť tanier bližšie k okraju otočnej plochy, čo zabezpečí, že rotácia bude asymetrická a pokrm sa tak ohreje oveľa rovnomernejšie.

Čo do mikrovlnky rozhodne nepatrí?

Nie všetko, čo sa zmestí do mikrovlnky, je vhodné na ohrievanie. Predmety pokryté hliníkovou fóliou by ste do mikrovlnky nikdy nemali vkladať, pretože môžu spôsobiť iskrenie a poškodenie prístroja. Podobne sú nebezpečné niektoré ozdoby na riade či určité typy farieb na porceláne, ktoré sa často nachádzajú na lacnejších kusoch nádob. Nevhodné nádoby spoznáte podľa jiskrenia alebo drobných praskliniek na povrchu po ohrievaní. Vyhnite sa tiež kovovým predmetom a určitým druhom plastov, ktoré nie sú vhodné do mikrovlnky, aby ste sa vyhli riziku znehodnotenia jedla alebo poškodenia zariadenia.