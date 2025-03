Slováci opäť objavujú čaro propánu. O tom, či kotol spaľuje zemný plyn alebo LPG, rozhoduje len jeho nastavenie

V posledných rokoch mnohé domácnosti začali uvažovať o možnostiach, ako efektívne a ekologicky pokryť svoje potreby vykurovania, prípadne ohrevu vody či varenia. Jednou z možností, ktorá sa v rôznych krajinách dostáva čoraz viac do popredia, je skvapalnený propán (LPG). Ten sa javí ako efektívna náhrada v prípadoch, kde nie je dostupná distribučná sieť zemného plynu alebo by jej zavedenie bolo finančne náročné. Nasledujúci prehľad prináša všeobecné informácie o propáne, jeho využití, výhodách a porovnaní so zemným plynom.