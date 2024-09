Občas máme pocit, že mäso jeme až príliž často. Mali by ste sa teda snažiť vyberať čo najzdravšie a najužitočnejšie. Teraz sa pozrieme na to, o ktoré mäso ide.

Mäso by nemalo chýbať v našom jedálničku

K obedom a večeriam obľubujeme hlavne mäsité pokrmy. Najčastejšie Slováci konzumujú okrem kuraciny bravčové mäso. To obľubujeme v rôznych variantách, hlavne počas letných dní všetci milujú grilovačky. Je síce plné vitamínu B, železa a zinku, no ak nie je správne tepelne upravené, môže byť pre nás skôr nebezpečné, ako prospešné. Zvyšuje riziko problémov s pečeňou,mikrobiálnych infekcií a dokonca môže spôsobiť neurologické ochorenia. Preto by ste mali bravčové mäso nahradiť iným, mimoriadne zdravým, no u nás sa konzumuje naozaj zriedka. Pritom vo Francúzku, Španielsku, Grécku či Turecku tento druh mäsa milujú.

Zvoľte teda najzdravšie mäso

Na Slovensku sa toto mäso neteší veľkej obľube, čo je veľká škoda pre zdravie Slovákov. Baranina, jedno z najzdravších druhov mäsa, plné vitamínu B a polynenasýtených mastných kyselín, ktoré znižujú zlý cholesterol. Okrem toho obsahuje j omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú zase prospešné srdcu a mozgu. Ešte obsahuje aj kyselinu linolovú, tá je dôležitá pri prevencii rakoviny. Jahňacina je odporúčaná aj pre diabetikov, vďaka veľkej dávky vitamínov skupiny B, hlavne tiamínu, ktorý má nemalý vplyv na nervový systém. Tým benefity baraniny nekončia, obsahuje aj veľa železa, preto sa odporúča ľuďom trpiacim anémiou.

Baranina zaraďte do jedálnička

Mäso má jemnú a aromatickú chuť. Mali by ste vedieť, že toto mäso nijako neprispieva vzniku rakoviny. Je veľmi vhodné pre naše zdravie vďaka vyššie spomínaným benefitom. Odporúčame vyberať jahňacinu z domáceho chovu, prípadne na ekologických farmách. Samozrejme tento druh mäsa by ste mali konzumovať striedavo s inými zdravými, ako sú niektoré druhy rýb a hydiny, pretože v nadbytku môže zvyšovať cholesterol.

Záver

Vzhľadom k tomu, že toto mäsa má špecifický zápach, pri jeho príprave je vhodné primerane dochucovať. Baranina sa dokonale hodí k zelenine a ryži. Ideálne formy prípravy tohto mäsa sú, dusenie, pečenie, grilovanie a varenie.