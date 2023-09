Skalky sa hodia všade: pred domom aj pri dome

Skalka je, v poslednom období, dominantou mnohých záhrad. O pomoc môžete požiadať záhradných architektov, alebo sa do jej výstavby pustiť sami. V nasledujúcom článku vám poradíme, ako postupovať krok za krokom.

Skalka s dávkou fantázie

Prvým krokom je priestor. V prípade roviny rátajte s vytváraním vyvýšeniny. Použiť môžete hlinu zo záhrady alebo vám ju privezú. Najideálnejším prípadom je svah. Pôda v skalke by mala byť kyprá, výživná a bez burín. Nasleduje fólia a drenážna vrstva. Drenážne kamienky voľte podľa typu kameňov, ktoré budú umiestnené aj v skalke. Opäť zasypte zeminou, nechajte uležať a môžete ukladať kamene.

Miesto

Rozhodli ste sa pre založenie skalky? S prácou môžete začať kedykoľvek. V jesennom období už nevysádzajte kvety, počkajte do jari. Ideálnym miestom pre skalku je okolie terasy, záhradného jazierka či posedenia s grilom. Ak sa pýtate prečo, odpoveď je pomerne jednoznačná. Zo skalky sa chceme každodenne tešiť, užívať si vône a pohľad na zakvitnuté skalničky. Zo svetových strán je vhodný severovýchod.

Kamene

Kamene budú tvoriť viac ako polovicu skalky, preto ich výber nezanedbajte. Postačí jeden, maximálne dva druhy kameňov, ktoré netvoria kontrast. Druh by mal vyhovovať aj rastlinám, ktoré plánujete do skalky vysádzať.

Ukladanie

Kamene ukladáme odspodu a smerom nahor. Snažte sa o dosiahnutie prirodzeného vzhľadu a pri ukladaní postupujte tak, ako by ste boli v prírode. Nechajte vyniknúť zaujímavú štruktúru či tvar. Kameň by mal byť v zemi cca do dvoch tretín. Je dôležité, aby v zemi poriadne držal a neuvoľnil sa ani v prípade intenzívnejších zrážok. Veľké kamene doplňte menšími, zachovajte štrbiny pre výsadbu skalničiek, väčšie plochy nechajte voľné. Budú ideálnym miestom pre nízke kríky, ihličnany či ťahavé trávy. Po skalke sa budete potrebovať aj pohybovať. Z plochých kamienkov si postavte chodníky.

Rastliny

Skalka by mala kvitnúť počas celého roka. Tomu prispôsobte aj výber rastlín. Vhodnou kombináciou sú skalničky a trvalky, ihličnaté a listnaté dreviny menšieho vzrastu či kaktusy. Rastlinky by mali kvitnúť v rozličných mesiacoch a pestré by malo byť aj sfarbenie kvetov.

Výsadba do skalky

Vykopte jamku a umiestnite do nej substrát. Každá rastlina potrebuje niečo iné. Výsadbe by malo predchádzať štúdium a starostlivý výber druhov. Zasypte zeminou a následne kamennou drenážou. V prípade potreby zalejte.

Starostlivosť

Starostlivosť o skalku je pomerne jednoduchá. Dbajte o pravidelné odstraňovanie buriny, po odkvitnutí zrežte kvety a popínavým rastlinkám výhonky. Zálievka sa vyžaduje len po vysadení a v období nadmerného sucha. Pôdu prihnojte raz za niekoľko rokov viaczložkovým hnojivom.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

