Dizajn obývačky je jedinečný. Jedinečný preto, že čas, ktorý v nej trávite, sa podpíše na interiéri. Môže za to nielen vkus, ale tiež činnosti, ktoré sú v nej vykonávané. Preto aj obývačky s rovnakým pôdorysom, pokojne aj nábytkom, budú vyzerať veľmi rozdielne. Máme pre vás niekoľko inšpirácií a návrhov obývacích izieb. Interiérový dizajn obývačky závisí od mnohých kritérií. Jednak, samozrejme, od toho, aký je váš vkus, a taktiež od dostupných financií. Od týchto dvoch hlavných atribútov sa bude odvíjať štýl nábytku, dizajn stien a celkové zariadenie interiéru.

Ako na dizajn obývačky v skratke:

hra s osvetlením – stropné svietidlo nestačí, využite aj ďalšie doplnkové osvetlenie, stolné lampy na komode či vysokú lampu ku kreslu (nasvietiť môžete napríklad aj knižnicu alebo obrazy či rôzne umenie)

farebnosť stien závisí od svetelnosti bytu – tmavé farby pristanú moderným obývačkám, avšak dôležitý je dostatok prirodzeného svetla, ako aj toho umelého (krikľavým a žiarivým farbám sa vyhnite)

steny okrem farebných odtieňov môžu zdobiť obklady či tapety, pozornosť však upriamte len na jednu stenu alebo jej určitú časť, inak by výsledok mohol mať opačný efekt

podlahy či dlažba by mali korešpondovať so stenami a zvoleným nábytkom

myslite na zóny v obývačke (TV, kreslo alebo leňoška na odpočinok, komoda a police s dekoráciami), ktoré môžete nechať jednotlivo vyniknúť, avšak spoločne by mali tvoriť harmonický celok

pozor na prekombinovávanie štýlov – kreslá či konferenčný stolík pokojne zvoľte v inom štýle či farebnom odtieni, ale ďalšie druhy nábytku ponechajte v jednotnom dizajne

na dekoráciách, doplnkoch a bytovom textile záleží – izbové rastliny, kvety, sviečky, obrazy, knihy, vankúše, záclony a pod. sa taktiež podieľajú na dizajne obývačky

v prípade dostatočného priestoru je krb dobrou voľbou – z ponuky si vyberiete tie vhodné do moderných aj rustikálnych obývačiek

koberec obývačku zútulní, no stavte skôr na kusové koberce pod sedaciu súpravu a konferenčný stolík

konferenčný stolík pokojne nechajte vyniknúť, poslúžiť vám môžu aj ďalšie odkladacie stolíky vedľa sedačky

interiér by mal byť vzdušný a presvetlený! (ak ste zvolili výraznú sedačku, stavte na jemné farby na vankúšoch a doplnkoch a naopak, ak sú nábytok a sedačka zladení v jednom tóne, farby vyniknú na bytovom textile a dekoráciách)

Dizajn obývačky v byte

Pri zariaďovaní obývačky je hlavným cieľom to, aby ste sa v nej vy, rodina i hostia cítili príjemne. Celkový interiér tejto miestnosti totiž vytvára atmosféru, ktorá ovplyvňuje vaše pocity, často aj nálady. Okrem vytvárania príjemnej atmosféry sa však bavíme aj o funkčnom priestore, ktorý využívate každodenne. Preto je potrebné najmä v menších priestoroch venovať mu zvýšenú pozornosť. Aj v malej obývačke si môžete dopriať rohovú sedačku. Získate tak praktické využitie priestoru a funkčné sedenie pre niekoľko osôb. Do malých priestorov sa hodia skôr svetlé farby a jemné až žiadne vzory. Keďže v paneláku väčšinou nebýva priestor pre krb (aj keď biokrb je výnimkou), pozornosť môžete obrátiť na väčší obraz alebo niekoľko obrazov na stene. Aj keď do bytov sa pokojne hodí aj vidiecky štýl nábytku, v prípade malých priestorov opatrne. Samozrejme, môžete si dopriať aj takýto dizajn, no musíte počítať s tým, že rozmery komody, vitríny či skrinky pod TV budú pravdepodobne väčšie. Preto je potrebné detailné premeranie miestnosti pred kúpou akéhokoľvek zariadenia do obývačky. Ak sa bavíme o masívnom nábytku, v prípade dizajnu obývačky v byte uprednostnite skôr biele odtiene pred hnedými.

Keďže byt je väčšinou skúpy na priestor, aby pôsobil vzdušne, stavte na police umiestnené na stene, ako aj regály a regálové police. Na ne môžete vystaviť dekorácie, knihy a pod., pričom nepohltia priestor v takej miere ako bežné druhy nábytku. Bytový dizajn obývačky privíta tiež kusový koberec, zaujímavý konferenčný stolík, izbové rastliny a kvety. Aj v paneláku môžete staviť na dizajnové kreslo, ktoré odlíšite od zvyšku interiéru.

Moderný dizajn obývačky

Dizajn modernej obývačky spočíva najmä v čistých líniách, vo farbách prírodných tónov a nábytku, ktorý sa vyhýba oblým tvarom a akémukoľvek zdobeniu. Biela či šedá, ako aj tmavé odtiene farieb sú stále trendom moderných obývačiek. V súčasnosti je však veľmi obľúbená aj štruktúra dreva, ktorú nájdete na nábytku, stenách aj podlahách. Nemusí ísť ani o masív. Móde podľahlo aj spracovanie materiálov v imitácii dreva.

Rustikálny dizajn obývačky

V podstate hovoríme o presnom opaku moderného štýlu. A teda o masívnom nábytku, ostrých aj oblých líniách a zdobenosti. Čo sa farieb týka, väčšinou je reč o rôznych odtieňov hnedej a bielej. Ak by sme sa bavili o ďalšom vidieckom štýle, a to o provensláskom alebo vintage, dizajn obývačky by mohol byť aj v jemných pastelových farbách tyrkysovej, ružovej či zelenej. K rustikálnemu dizajnu obývačky neodmysliteľne patria aj doplnky a dekorácie rovnakého štýlu. Napríklad aj veľké „starožitné“ hodiny či zrkadlá môžu byť súčasťou interiéru obývacej izby. Všetko závisí najmä od veľkosti priestoru. Ohľadom doplnkov a dekorácií sa môžete inšpirovať aj v článku „Čo si dať do obývačky – 3 inšpirácie.“. Pozrite si fotogalériu k článku TU

