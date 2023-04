Ponuka je rozmanitá. Jednak, čo sa materiálov týka a jednak, čo sa týka hotových kusov alebo výroby na mieru. Obľúbené sú drevené aj kovové a hliníkové regály. Ich konštrukcia často umožňuje „vystavať“ ich až ku stropu. Máte tak k dispozícii ďalší úložný priestor, pričom na ťažšie dostupné miesta, horné regály, môžete odkladať veci, ktoré nevyužívate pravidelne.

Regály do komory

Ak je súčasťou vášho bytu či domu komora, možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí v nej okrem potravín skladujú aj mnohé ďalšie veci. Miesto si tu nájdu aj kuchynskí pomocníci (mixér, fritéza…) a aj rôzne kuchynské náčinie. Aby ste mali prehľad v potravinách a ihneď k dispozícii to, čo práve potrebujete, doprajte si regály do špajzy, ktoré zapadnú do dispozičného riešenia vašej komory.

Využite každý výklenok či roh tejto malej miestnosti. Čudovali by ste sa, koľko úložného priestoru navyše vám dokáže poskytnúť. Rohy regálov, okrem už existujúceho miesta, dodatočne vytvoria aj alternatívny odkladací priestor, ktorý je ideálny napríklad pre zaváraniny. Do rohu regálov umiestnite akoby drevené okrúhle podnosy, ktoré ponúknu ďalší kúsok miesta pre úschovu potravín.

Regály do pivnice a garáže

Mnohí to iste poznáte. Všetko nepotrebné z bytu či domu si nájde miesto v pivnici. Aj to, čo možno už nikdy v živote nebudete potrebovať, no je vám to ľúto vyhodiť. V podpivničených priestoroch sa tak hromadí množstvo vecí najrôznejšieho charakteru, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú neporiadok. Ideálnym riešením pre jeho zamedzenie sú regály a úložné boxy.

Do pivnice si môžete zvoliť drevené aj kovové regály. Záleží najmä od vecí, ktoré na ne chcete odkladať. Ostré predmety môžu mäkšie drevo poškodiť a vytvoriť ryhy a škrabance. Záleží preto, či budú regály do pivnice miestom pre náradie a pracovné náčinie, alebo „domovom“ pre lyže, pneumatiky, staré topánky a rôzne ďalšie predmety.

K poškriabaniu však nemusí dôjsť v prípade, že si všetky veci pekne zatriedite do úložných boxov, napríklad plastových, na ktoré môžete nalepiť menovku s nápisom toho, čo sa ukrýva vo vnútri boxu. Ak chcete ušetriť, nemusíte kupovať špeciálne plastové nádoby. Môžete si ich vytvoriť aj sami, napríklad z rôznych papierových škatúľ.

