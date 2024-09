Prinášame exkluzívnu predpoveď, kedy začne snežiť túto zimu na Slovensku

Zima sa pomaly ale isto približuje a určite ste zvedavý, ako bude tento rok vyzerať. Klimatický fenomén La Niňa spolu s polárnym vírom budú faktory, ktoré tento rok počasie veľmi ovplyvnia a preto nás bude čakať miernejšie teploty, ukazujú posledné predpovede.

Extrémne chladné počasie tento rok nehrozí, a to vďaka studenej fáze oceánskej oscilácie ENSO, známa tiež ako La Niňa, jav, ktorý mení teploty v tropickom Tichom oceáne. Podľa odborníkov iMeteo.sk, má na súčasnú situáciu slabý vplyv a to aj napriek tomu, že už je prítomný.

Okrem La Niňa aj polárny vír dokáže ovplyvniť tohto ročnú zimu. Polárny vír je mohutný cyklón, ktorý siaha od severného pólu až do stredných zemepisných šírok. Tento jav by túto zimu mal byť podľa meteorológov slabší, čo tiež ovplyvní výskyt extrémnych mrazov na slovensku a bude ich teda výrazne menej.

Čaká nás teda zima, ktorá bude teplejšia ako bežné zimy. Napovedá to aj model ECMWF a týka sa to nie len slovenska, ale celej Európy. Vplyvom vysokého tlaku z Atlantiku sa očakáva na celom kontinente vyššie teploty, priemerne 1-2 °C. Pri zrážkach to až tak jednotné nebude, západná Európa bude suchšia, ostatné časti vrátane severného Slovenska čakávajú včšie množstvo zrážok, než minulé roky.

Aká bude zima 2024/2025 na Slovensku a kedy začne snežiť?

Tieto prvotné predpovede naznačujú a Slovensku nadpriemerné teploty, s nižším snežením, hlavne v decembri a januári. Výnimkou bude sever Slovenska, kde sa očakávajú výdatnejšie zrážky.