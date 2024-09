Prečo je horčík kľúčový pre vaše zdravie: Príznaky nedostatku a najlepšie zdroje

Pre naše telo je horčík absolútne nevyhnutný. Má prsty v celom rade biochemických reakcií, ktorých sa v tele denne odohrávajú tisíce. Bez horčíka by naše srdce nemohlo správne biť, svaly by nefungovali a nervový systém by bol v chaose. Napriek tomu sa odhaduje, že až 50 % ľudí trpí nedostatkom horčíka. To nie je zanedbateľné číslo, a príznaky tohto deficitu môžu mať zásadný vplyv na kvalitu nášho života.