Pre ich životný štýl sú terčom výsmechu, no práve vďaka nemu sú to jediní ľudia na svete, ktorí nemávajú rakovinu

Nová štúdia odborníkov na zdravie ktorá bola vypublikovaná v Žurnále príčin a kontroly rakoviny (Journal of Cancer Causes and Control), sú Amiši žijúci v USA tou najzdravšou komunitou celého sveta. Ako u jedinej komunity na svete sa nevyskytol jediný prípad rakoviny, otázka teda znie, ako to dokázali? Práve svojim životným štýlom, za ktorý sú v posmeškoch u iných komunít.

Odborníci z Ohia sa venovali Amišom a oto sú ich poznatky

Vedecký tím z Ohioskej univerzity skúmali, ako Amišská komunita žije. Ich život sa uberá v tradíciách, pred modernou, súčasnou dobou. Sú bez modernej medicíny a žijú výhradne z toho, čo si sami dopestujú. Práve to sa asi podpísalo na tom, že sa k nim ešte rakovina nedostala. V minulosti v ojedinelých prípadoch bol mierny výskyt rakoviny aj u Amišoch, ale v zanedbateľnej miere. Preto sa tento vedecký tím pustil do skúmania ich životného štýlu, ktorý by mohol stáť za ich „imunitou“ nie len pred spomínanou rakovinou, ale aj inými civilizačnými chorobami.

Amišský život sa charakterizuje následovne:

Výhradne zdravá strava

Vedci zistili, že sa stravujú výhradne vlastnými dopestovanými produktami, ktoré sú oproti tým, ktoré nájdeme na pultoch predajní, omnoho výživnejšie, obsahujú viac vitamínov, minerálov, enzímov a i iných dôležitých látok pre telo tak potrebných. Ich potrava je čerstvá, výživná a oveľa zdravšia, ako sa dostáva nám.

Absolútna absencia toxínov

Ich obytné štvrte sa nachádzajú výhrade v „lone“ prírody, nepoužívajú žiadne stroje, takže ich prostredie nie je plné toxínov, ktoré majú napríklad ľudia žijúci v mestách. Nefajčia a ani nepožívajú alkohol v žiadnej forme.

Ťažká fyzická praca

Keďže nepoužívajú žiadnu techniku, všetko čo majú, robia manuálne. Patrí k tomu ťažká práca na výstavbe nových domov pre komunitu, poľnohospodárstvo, starostlivosť o zvery. Toto si vyžaduje ťažkú manuálnu prácu prakticky od rána do večera. Tento dostatok pohybu zaisťuje v dostatočnom množstve tvorbu pre telo veľmi dôležitého antioxidantu glutatión. Je veľmi silný v boji s toxínmi, no zo stravy sa nedá získať, v žalúdku sa hneď rozpustí a preto jediný spôsob, ako ho získať je tak, že si ho musí telo samo vytvoriť. Zároveň pravidelný pohyb je jediná aktivita, ktorá vie zabezpečiť správne prúdenie lymfy, ktorá z tela odvádza škodliviny a odpadové látky tvorené metabolizmom. Tieto tri spomínané veci, vedci označili ako piliere ich životného štýlu, vďaka ktorým sa im vyhýbajú vážne a civilizačné choroby. Teraz sa už hádam na ich životný štýl budete pozerať z inej perspektívy a uvedomíte si, že pestovanie a konzumácia vlastných BIO potravín ako ovocie, zelenina a výroba vlastných mliečnych a mäsových výrobkov, dáva nový rozmer v snahe o trvalé zdravie.