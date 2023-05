Bývanie v podkroví alebo podkrovný byt je priestor neštandardných tvarov, ktorý má svoje výhody aj nevýhody. Medzi plusy patrí jednoznačne množstvo prirodzeného svetla (v podobe klasických či strešných okien), a taktiež jedinečný dizajn. Nevýhodou môže byť vyššia cena za nábytok a zariadenie na mieru. Všetko závisí od samotnej výšky bočných stien a celkovej výšky stropu.

Zariadenie podkrovného bytu

Okrem spomínaných rozmerov stien, ich výšky a sklonu je dôležité aj samotné zariadenie interiéru. Podkroviu často dominujú priznané hrady, ktoré výborne ladia s nábytkom vo vidieckom štýle. Keďže móda v kombinovaní štýlov je prítomná aj v oblasti bývania, pokojne môžete interiér podkrovného bytu s priznaným stropom zariadiť aj v modernom či retro štýle. Ak máte steny omietnuté „dohladka“, v oblasti dizajnu máte ešte voľnejšiu ruku.

Podkrovné priestory si vyžadujú nielen estetické cítenie, ale aj plánovanie, aby bolo každé miesto rozumne využité. Preto aj pri kúpe akéhokoľvek zariadenia a nábytku platí viac ako inokedy merať, merať a ešte raz merať. Podkrovný byt by mal byť totiž vzdušný, teda by nemal pôsobiť stiesneným dojmom. Práve naopak, jeho atypické priestory sa majú podieľať na vytvorení atraktívneho a komfortného miesta na bývanie.

S využitím priestoru pod šikmou stenou sa vždy horšie vysporadúva. No v súčasnosti ani toto nie je problémom. Síce si za nábytok na mieru priplatíte, no výsledok bude stáť za to. Prehľadnosť a praktickosť s jednoduchou manipuláciou oceníte. Výsuvné mechanizmy skríň či „celoplošné“ výsuvné skrine sú jednou z takýchto možností. Inak nevyužitý priestor má zrazu svoje opodstatnenie, a navyše aj dizajnovo zaujímavé.

Klasický typizovaný nábytok pravdepodobne nevyužije naplno možnosti danej dispozície. Aby sa splnili potreby obyvateľov podkrovných bytov, často s obmedzenými priestormi, je nutné zvoliť rafinovaný spôsob zariaďovania. Aj keď je pravdou, že horné kuchynské linky väčšinou nahradia police, kompromisy nie sú vždy zlou voľbou. Možno sa budete musieť zmieriť s niektorými „anomáliami“ bývania v podkroví, no v konečnom dôsledku získate originálny a odlišný byt s jedinečnou charizmou a atmosférou.

Pozrite si pohovky v týchto e-shopoch:

Hlavným motívom pri zariaďovaní podkrovného bytu by malo byť:

maximálne využitie podlahovej plochy

využitie rohov a priestoru, kde sa svojou výškou nezmestíme

svetelnosť – prirodzené presvetlenie priestoru strešnými či klasickými oknami, ich optimálne rozmiestnenie (súvisí aj s vetraním a pod.)

vzdušnosť a „plynutie priestoru“

pri otvorenej dispozícii členenie priestoru na zóny (napríklad nábytkom)

originálny dizajn zariadenia a špecifická atmosféra v interiéri

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: