Pozrite, ako záhradné kamene skrášlia okolie

Kamene sú súčasťou prírody a preto by nemali chýbať ani v našich záhradách. Zakomponujte ich do skaliek, postavte ich k terase či záhradnému jazierku, alebo ich nechajte vyniknúť ako solitéry. Pripravte sa však na ťažšiu prácu, pri ktorej oceníte aj pomoc techniky.

Nadčasové a moderné záhradné kamene

Ponuka kameňov na trhu je naozaj bohatá, avšak pripravte sa na väčšiu investíciu. Kamene sú krásne, ale aj drahé, no na druhej strane bude vaša záhrada vyzerať neodolateľne. Najčastejšie ľudia siahajú po štiepanom kameni rozličného tvaru aj veľkosti. Z druhov je obľúbený travertín, mramor, pieskovec, prípadne žula.

V záhradnej architektúre snáď nejestvuje prvok, ktorý by mal rôznorodejšie využitie než kameň. Kamene sú základom jazierok, fontán, studničiek, skaliek či oporných múrikov. V ponuke obchodov nájdete aj napájadlá, korýtka, kvetináče. Kameňmi viete oživiť skalku, vytvoriť obrubu pre trávnik a záhony, vybudovať schodisko. Menším rôznofarebným štrkom vysypete chodník, alebo umiestnite veľké ploské okruhliaky do trávy a vytvoríte tzv. šlapáky. Zapojte fantáziu a vaša záhrada rozkvitne aj inak, než len kvetmi.

Kamene nemusíte len kupovať, dostupné sú aj voľne v prírode. Zamierte do neprístupných skalnatých nálezísk, lomov či miest, na ktorých prebiehali terénne úpravy. Určite nájdete čo hľadáte. Od veľkosti kameňov, ktoré si vyberiete, bude závisieť aj spôsob ich následnej prepravy do vašej záhrady. Prírodné rezervácie a národné parky sú tabu. Pokiaľ nechcete zaplatiť mastnú pokutu, na tieto miesta rovno zabudnite. Po prevezení do záhrady budete potrebovať kultivátor. Pre každý kameň vyhĺbte jamu a usaďte ho do nej. Nezabudnite na kombinatoriku. Skupina kameňov rovnakej veľkosti v záhrade určite nevynikne.

Spôsoby využitia

Kamenná kôra / mulč Je príznačný napr. pre japonské záhrady. Avšak plochy vysypané drobnými kamienkami alebo štrkom vyzerajú dobre kdekoľvek. A môžete ich formovať do rozličných geometrických tvarov.

Cesty chodníky a spevnené plochy v záhrade Chodníky, cesty a spevnené plochy z kameňa sú nadčasová klasika, Môžete siahnuť po žulových kockách, zámkovej dlažbe, prípadne šlapákoch.

Väčšie kamenné plochy Kameň využijete aj pri stavbe terasy, záhradného jazierka, plota aj spevneného suchého múrika..

Kamenné solitéry Solitérne kamene musia byť niečím výnimočné. V záhrade vyniknú, ozvláštnia ju a vytvoria neopakovateľnú atmosféru. Vyniknú len tak položené v tráve, ale aj v záhradnom jazierku, pri terase či v skalke.

