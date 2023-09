Postreky na cibuľu a zemiaky - neškodia?

V súčasnosti zaznamenávame rozvoj inovatívneho záhradníctva, v rámci ktorého sa čoraz viac dostáva do popredia metóda ochrany plodín prírodnými biologickými hnojivamí a „po domácky“ pripravenými postrekmi proti parazitom a škodcom. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako na to.

Majte škodce pod kontrolou

Cibuľa kuchynská

Cibuľa patrí k obľúbeným a často využívaným plodinám, najmä v kuchyni. Pri jej pestovaní zaznamenávame omnoho menej škodcov, než pri ostatných druhoch zeleniny. Bojovať budete musieť najmä s plesňami a hubovými ochoreniami, ktoré sú pre cibuľu charakteristické. Hovoríme najmä o plesni cibuľovej, ktorej šíreniu napomáha zvýšená vzdušná vlhkosť. Cibuľu pestujte na slnkom zaliatych záhonoch, s dostatočnou vzdialenosťou medzi jednotlivými rastlinami, aby sa navzájom nedotýkali listami. Chemickým postrekom zabránite ďalšiemu rozširovaniu infekcie, avšak chorobu, už napadnutých rastlín, nezničíte.

Spozorovali ste na listoch cibule žlté pásiky? Vaše rastliny sú napadnuté tzv. prúžkovitosťou. V dôsledku postupujúceho ochorenia sa listy prehýbajú a splošťujú. Prenášačom ochorenia sú vošky, ktoré výrazne ohrozujú aj ovocné stromy. V čase postreku ovocných stromov proti týmto malým parazitom postriekajte aj cibuľu. Ochorenie sa však nedá liečiť. Väčšina ochorení vedie k postupnému vzniku hniloby. Hnitie môže súvisieť aj s počasím tesne pred obdobím zberu. Cibuľu zberáme koncom augusta za slnečného počasia. Jednotlivé plody vyťahujte z pôdy spolu s vňaťou a na záhone ich nechajte ešte poriadne preschnúť. Cibuľu očistite od hliny, skráťte vňať a odložte na suché miesto k prezimovaniu. Ak sa hniloba prejaví neskôr, nemusí to súvisieť so žiadnym ochorením, pretože neprirodzeným stavom je pre cibuľu aj samotné skladovanie. Na cibuli môžete spozorovať aj živočíšnych parazitov. Z nanesených vajíčok sa liahnu larvy, ktoré prepichnú listy a cicajú z nich šťavu. Ich množenie pozastavíte špeciálnymi postrekmi.

Pásavka zemiaková už nebude problém

K zemiakom už neodmysliteľne patrí mandelinka alebo pásavka zemiaková. Hoci má pôvod v Amerike, rozšírila sa do celého sveta. Príčinou je dovážanie zemiakov zo zahraničia. Larvy aj dospelé jedince sa živia listami zemiakov, dokážu ich obžrať až na byľ. Môžete proti nim bojovať ručným zberom, avšak bude to beh na dlhé trate. Zozbierané mandelinky hádžte do vody zmiešanej so soľou. Zničiť budete musieť aj vajíčka, inak nebude mať vaša námaha žiadny zmysel. Účinnejším riešením bude špeciálny chemický prípravok, ktorý je nutné aplikovať viackrát za sebou.

Babské receptúry

S mandelinkami museli bojovať už naši predkovia. Bolo to v časoch keď o chemických postrekoch ešte ani nechyrovali a jedinými pomocníkmi im boli suroviny z každodenného života. Poprášte listy zemiakov kukuričným škrobom a následne ich postriekajte vodou. Vzniknutá zmes je pre mandelinky vysoko jedovatá. Zmes vody s popolom pôsobí ako odpudzovať. Aplikujte ešte pred zahájením kvitnutia. Výluh z listov vlašských orechov je vlastne organickým hnojivom. Paradajky a bylinky, ako šalvia, tymián či kôpor, pôsobia ako biologická ochrana. Stačí ich vysadiť v blízkosti zemiakov. Proti mandelinkám bojovali naši predkovia aj rozličnými roztokmi, napr. mydlovou vodou, prípadne navlhčeným páleným vápnom, ktorým poprášili listy. Ak nič z vyššie spomenutých receptúr nezaberie, môžete ešte skúsiť striasanie.

