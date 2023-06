Zemiaky sú asi najobľúbenejšou pestovanou zeleninou. Chutia samostatne, ako príloha či prívarok. Rozhodli ste sa začať s ich pestovaním? Prezradíme vám, ako na to.

Pestovanie zemiakov krok za krokom

Prísť do supermarketu a kúpiť si plné vrece zemiakov je síce jednoduché a aj pomerne lacné, no zemiaky vypestované vo vlastnej záhrade chutia predsa len inak a navyše presne viete, čím ste ich pohnojili či chemicky upravili. O kupovaných zemiakoch sa nedozviete takmer nič. Pomerne jednoduché je aj samotné pestovanie. Hlavnou zásadou je striedanie stanovišťa. Predídete tak plesňovým chorobám, no hlavne škodcom.

Pôda

Venujte jej dostatočnú starostlivosť. Zemiaky saďte na slnkom zaliate miesto. Dariť sa im nebude na tienistých miestach s príliš mokrou pôdou, ani vo svahovitom teréne. Pôda by mala byť dobre prekyprená, vzdušná, priepustná a bohatá na živiny. S hnojením začnite už na jeseň a ukončite ho v jarnom období, tesne pred výsadbou. Najlepší je kompost alebo hnoj. Ste začínajúci pestovateľ? Siahnite po menej náročných odrodách, na ktorých sa takpovediac priučíte remeslu. Na výber máte totiž viac ako 160 rôznych odrôd zemiakov. Každá však vyžaduje inú starostlivosť a prístup.

Vysádzame zemiaky

pre rýchlejšie vzídenie zemiakov zakryte pôdu, ešte pred sadením, geotextíliou. Pôda sa zohreje

kúpené sadbové zemiaky nechajte najskôr vyklíčiť

rozložte ich v tenkej vrstve do debničky, poprášte troškou zeminy a nechajte na svetlom mieste cca štyri týždne. V miestnosti by mala byť teplota aspoň 16 stupňov

zemiaky sadíme do riadkov, vzdialených cca 75 cm

v rámci riadkov vykopte jamky a dávajte do nich zemiaky

jamky zahrňte a vytvorte tzv. kopček, ktorý vzniká nahrnutím zeminy zo všetkých strán

Starostlivosť a zbieranie úrody

Počas rastu potrebujú zemiaky pravidelne okopať a odstrániť burinu. Veľmi dôležitá je voda. V prípade, že málo prší, budete musieť zavlažovať a to pomerne intenzívne. Dajte pozor na škodce, konkrétne na pásavku zemiakovú. Zbavíte sa jej buď ručným zberom, alebo môžete použiť aj chemické prípravky na to určené, avšak pozor na inkubačnú dobu. Pred zberom najskôr odstráňte suchú vňať, vyčkajte aspoň dva týždne a môžete začať so zberom úrody. Pri vykopávaní buďte opatrní, aby ste nepoškodili plody. Zemiaky najlepšie zazimujete v pivnici.

