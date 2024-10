Pasca na slimáky. Ako sa zbaviť týchto nežiaducich návštevníkov za pár hodín?

Slimáky sú nočnou morou každého záhradkára – ich slizké telá ničia rastliny aj úrodu závratnou rýchlosťou. Ak hľadáte spôsob, ako ich účinne eliminovať, máme pre vás skvelé riešenie. Stačí si pripraviť jednoduché pasce, ktoré prilákajú a zlikvidujú neželaných návštevníkov.

Ako sa zbaviť premnožených slimákov?

Na trhu nájdete rôzne chemické prípravky na slimáky, no pre tých, ktorí hľadajú ekologickejšie a lacnejšie alternatívy, existujú aj domáce pasce. Použitím bežných surovín, ktoré máte doma, dokážete slimáky účinne odchytiť. Ako prirodzenú zábranu môžete napríklad využiť rozdrvené vaječné škrupiny – slimáky cez ne neprejdú a rastliny budú v bezpečí.

Pasca s pivom: Spoľahlivá nástraha

pivová pasca na slimáky Foto: depositphotos.com

Jednou z najpopulárnejších metód na odchyt slimákov je pivo. Nalejte ho do hlbšej nádoby a tú zapustite do zeme tak, aby jej vrchná časť bola v úrovni terénu. Vôňa piva slimáky neodolateľne láka – spadnú do nádoby a po chvíli sa utopia. Nezabudnite pravidelne zbierať utopené slimáky a dolievať čerstvé pivo každých pár dní.

Pasca s kvasnicami: Alternatíva k pivu

Ak nemáte po ruke pivo, môžete použiť zmes vody a kvasníc. Silný pach tejto zmesi slimáky okamžite priláka a skončia rovnako ako v prípade pivnej pasce. Umiestnite tieto nádoby v blízkosti záhonov a uvidíte, ako rýchlo slimáky zmiznú.

Kartónová pasca: Jednoduchý zber slimákov

Slimáky milujú vlhké prostredie, preto si ich môžete nalákať pomocou mokrých kartónov alebo dosiek, ktoré umiestnite do záhrady. Po daždi alebo polievaní tieto materiály nasiaknu vlhkosťou a stanú sa ideálnym miestom na ukrytie slimákov. Stačí, ak ich ráno zozbierate a odstránite.

Kombinácia viacerých metód

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je ideálne skombinovať všetky spomínané techniky a bojovať proti slimákom priebežne. S trochou trpezlivosti sa môžete slimákov zbaviť rýchlo a efektívne, a vaša záhrada zostane chránená.