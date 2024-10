Pani Ružena objavila spôsob, ako vyhnať všetok hmyz z domu. Už sa nevráti

Jarné, letné, ale aj teplé jesenné dni ponúkajú veľa príjemných chvíľ, ktoré sa oplatí stráviť nielen doma, ale najmä na záhrade alebo terase pri dome. Pohodové a bezstarostné posedenie však môžu narušiť nezvaní hostia v podobe lietajúceho hmyzu. Najmä v lete sú mimoriadne nepríjemné osy. Ak sa tieto malé tvory objavia vo vašej blízkosti, buďte opatrní, aby sa neusadili príliš blízko.

Okrem komerčných možností, ktoré ponúkajú obchody na odplašenie hmyzu, môžete vyskúšať aj imitáciu osieho hniezda. Minimálne za pokus to stojí.

Napodobenina osieho hniezda

Myšlienka použitia atrapy osieho hniezda vychádza z faktu, že osy sú veľmi teritoriálne. Nechodia na miesta, kde už je hniezdo iného roja, a radšej si udržiavajú dostatočný odstup.

Ak máte talent na háčkovanie, môžete si uháčkovať imitáciu osieho hniezda. Ak nie ste takí zruční, postačí vám aj hnedý papierový sáčok. Dôležité je, aby nebol nikde deravý. Nafúknite ho a zaviažte šnúrkou tak, aby ostal nafúknutý. Prípadne ho môžete vyplniť starými pokrčenými novinami a zavesiť na vhodné miesto v blízkosti domu. Na zavesenie môžete využiť strom, odkvapovú rúru alebo tyč zapichnutú do zeme.

Ak sa nechcete do ničoho púšťať sami, na internete nájdete aj široký výber falošných osích hniezd v rôznych cenových kategóriách.

Funguje to?

Vedecky zatiaľ nebolo dokázané, že imitácia osieho hniezda na 100 % odradí ďalšie osy. Na druhej strane, nebolo ani vyvrátené, že by to v niektorých prípadoch nefungovalo. Ak si sami vyrobíte falošné osie hniezdo, náklady budú minimálne a za pokus to určite stojí.

Ak si osy postavili hniezdo blízko vášho domu, nikdy sa ho nepokúšajte odstrániť sami. Mohlo by sa vám to vypomstiť. Osy budú nielen podráždené, ale aj nebezpečné. Vždy je lepšie zavolať odborníkov.