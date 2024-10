Pani Anna sa naučila vyrábať domáce tablety do umývačky riadu. Zvládne to každý, nestojí takmer nič a sú lepšie ako tie kupované

Ak vás už unavuje neustále kupovanie tabliet do umývačky riadu, vyskúšajte si ich vyrobiť doma. Domáce tablety majú hneď niekoľko výhod – presne viete, čo obsahujú, neobsahujú žiadne škodlivé chemikálie (najmä fosfáty) a výsledkom je dokonale čistý riad. Aj keď ekologické čistiace prostriedky sú šetrné, ich cena môže byť dosť vysoká. Domáca výroba je lepšia

Pani Anna sa rozhodla, že už nechce kupovať tablety do umývačky, a preto sa naučila vyrábať si ich doma. Tento postup zvládne každý – je lacný, rýchly a nenáročný. Recept, ktorý nájdete nižšie, neobsahuje žiadne pridané vône, takže je vhodný aj pre alergikov.

domáce tablety do umývačky riadu Foto: www.shutterstock.com

Potrebné suroviny:

100 g jedlej sódy

100 g kryštalickej sódy

50 g kyseliny citrónovej

50 g kuchynskej soli

Všetky ingrediencie nasypte do misky a dôkladne premiešajte. Potom zľahka postriekajte vodou z rozprašovača – dávajte pozor, aby ste nepoužili príliš veľa vody, len toľko, aby sa zmes spojila. Zmes naplňte do formičiek na ľad alebo na čokoládové pralinky a nechajte niekoľko hodín schnúť na vzduchu. Po úplnom vyschnutí tablety vyklopte a uložte ich do vzduchotesnej nádoby na suchom mieste, aby nenavlhli.

Octový roztok ako pomocník

Aj keď sú domáce tablety veľmi účinné, na extrémne znečistený riad, ako sú napríklad zakalené poháre, ktoré už prešli viacerými umývacími cyklami, nemusíte vždy dosiahnuť úplne žiarivý výsledok. Na odstránenie minerálnych usadenín sa odporúča najprv poháre namočiť do octového roztoku a až potom umyť v umývačke.

Umývačka riadu nie je len o úspore peňazí, vody a energie, ale aj o úspore času, ktorý môžete venovať niečomu inému. Ak riad oplachujete pred vložením do umývačky, efekt úspory vody sa stráca. Preto stačí zoškrabať zvyšky jedla a riad vložiť do umývačky bez oplachovania.