Nové umývadlo či batéria v kúpeľni? Vyberte si správne

Začnite s tým, že si ujasníte, akú veľkosť potrebujete a aké bude jeho umiestnenie v kúpeľni.

Nepodceňujte použitý materiál – moderné umývadlá so špeciálnymi povrchovými úpravami majú tú výhodu, že voda z ich povrchu okamžite steká, kvapky už nezostávajú a nezasychajú. Ich upratovanie je oveľa jednoduchšie.

Akými pravidlami je dobré sa riadiť? Veľkosť a tvar umývadla by mali „ladiť“ s veľkosťou kúpeľne- umývadlo nesmie byť príliš veľké, aby ste nemuseli schudnúť dvadsať kíl, keď okolo neho prechádzate, a ani príliš malé, aby ste si mohli pohodlne umyť ruky či vyčistiť zuby.

Pred umývadlom by vždycky malo zostať 80 centimetrov voľného priestoru – myslite na to, keď si budete vyberať, kam umývadlo v kúpeľni umiestnite.

Okolo umývadla by potom malo byť aspoň 10 centimetrov, ak počítate s nástennými držiakmi uterákov, rozšírite tento priestor na zhruba 20 centimetrov.

Kúpeľňové sety

Dizajnéri navrhujú kúpeľňové sety ako celok. To znamená, že každé umývadlo patrí do skupiny ďalších prvkov kúpeľňového vybavenia, ktoré spolu pôsobia tvarovo kompaktne, harmonicky a elegantne. V dizajnových radoch nájdete umývadlá rôznych rozmerov a typov, takže si určite vyberiete to, ktoré sa zmestí a hodí do vašej kúpeľne..

Komfortné sú široké umývadlá, a tie paradoxne môžu aj malú miestnosť príjemne odľahčiť. Veľmi praktické sú nábytkové umývadlá v kombinácii so skrinkou, ktoré ponúkajú rozsiahle odkladacie plochy na keramike aj vo vnútri skrinky. Pre viacčlenné domácnosti sú vhodné dvojumývadlá, pokiaľ to dovoľuje priestor.

Moderný štýl vašej kúpeľni dodajú zápustné alebo polozápustné umývadlá, ktoré môžete osadiť aj vo viacerých kusoch vedľa seba do atraktívnych dosiek z rozmanitých materiálov.

Kvalita je základ

Najobľúbenejším a tiež najpraktickejším materiálom zostáva doteraz neprekonaná keramika. Súčasné moderné povrchy kúpeľňového vybavenia majú jednu nespornú výhodu, a tou je ľahká údržba. Navyše ich hladký povrch minimalizuje výskyt baktérií, pretože na ňom nezostávajú ani kvapky a nečistoty. Odpadá teda neustále umývanie a leštenie umývadla. Stačí ho len občas utrieť vlhkou handričkou. Ideálne je použiť utierku z mikrovlákna.

Vodovodné batérie

Správne vybraná vodovodná batéria vás nadchne nielen atraktívnym dizajnom, ale hlavne bezproblémovým chodom s jednoduchou údržbou aj úsporou vody. Môžete vyberať medzi pákovými alebo batériami s kohútikom, záleží čo sa vám viac páči.

K dispozícii sú obmedzovače vody v kartušiach, perlátory aj obmedzovače prietoku horúcej vody. Kartuše môžu byť vybavené špeciálnymi systémami, ktoré dokážu znížiť spotrebu vody u umývadlovej batérie až o polovicu. Obmedzovač teploty vody potom nielen šetrí energiu potrebnú na ohrev vody, ale slúži aj ako prevencia proti obareniu.

Veľmi obľúbená je tiež batéria termostatická. Tá potrebuje najkratšiu dobu k dosiahnutiu požadovanej teploty vody, ľahko sa ovláda a je opatrená poistkou proti obareniu horúcou vodou. Dokonca automaticky zastaví prívod v prípade prerušenia dodávky studenej vody.

Biela klasika nikdy nesklame

Biela farba v kúpeľni stále dominuje . Trendy sú kúpeľne, ktoré sú predovšetkým vysoko funkčné a štýlovo čisté. K tomu prispievajú jednoduché línie v kombinácii s vhodne zvoleným kúpeľňovým nábytkom. Dôraz je kladený na použitie kvalitných materiálov a dokonalé spracovanie.