Nenechajte lišajníky ničiť vaše ovocné stromy, zbavte sa ich počas jesene: Domáci recept na ich odstránenie

Jeseň, konkrétne október, je ideálnym obdobím na prípravu vašich ovocných stromov na zimu. Jednou z úloh, ktorá by vám nemala uniknúť, je odstránenie lišajníkov. Tieto parazity môžu oslabiť vaše stromy a ohroziť budúcoročnú úrodu, preto je dôležité zakročiť včas.

Čo je lišajník a prečo ho odstrániť?

Lišajník je zložený z húb a rias, ktoré sa dokážu rýchlo rozšíriť po kôre stromu. Hoci na prvý pohľad môžu vyzerať neškodne, v skutočnosti odoberajú stromom potrebné živiny a vlhkosť, čo môže oslabiť ich odolnosť voči zime. Navyše, lišajníky môžu prilákať rôznych škodcov, ktorí môžu poškodiť stromy ešte viac. Preto je dôležité ich odstrániť skôr, než sa stihnú rozrásť.

Jeseň ako najlepší čas na zásah

V októbri, keď sa teploty začínajú znižovať a stromy sa pripravujú na zimný spánok, je vhodný čas zasiahnuť proti lišajníkom. Práve v tomto období, keď je vegetačný cyklus stromov na ústupe, môžete bezpečne zasiahnuť bez toho, aby ste narušili ich rast.

Lišajníky na starších stromoch

Najčastejšie sa lišajníky objavujú na starších ovocných stromoch, najmä na miestach, kde nedopadá dostatok slnečného svetla. V októbri, keď už je menej slnečných dní a vyššia vlhkosť vzduchu, sú tieto podmienky pre lišajníky ideálne. Preto je potrebné kontrolovať stromy pravidelne, hlavne tie, ktoré rastú v tienistých častiach záhrady.

Ako odstrániť lišajníky počas jesene?

Ak sú vaše stromy napadnuté iba mierne, postačí vám obyčajný drôtený kartáč. Jemne oškrabte lišajníky z kôry, ale buďte opatrní, aby ste nepoškodili samotný strom. Pred začatím tejto práce rozprestrite okolo stromu plachtu, aby ste zabránili rozptýleniu zvyškov lišajníka po záhrade. Po odstránení lišajníkov tieto zvyšky nekompostujte, ale radšej ich spáľte.

Ekologická alternatíva na odstránenie lišajníkov

Pre tých, ktorí preferujú ekologické riešenia, je jeseň ideálnym časom na použitie zmesi drevného popola a vápna. Tento prírodný prípravok dokáže efektívne bojovať proti lišajníkom. Zmiešajte 8 dielov vody, 1 diel popola a 1 diel žieravého vápna. Zmes nechajte stáť niekoľko dní a pravidelne ju premiešavajte. Následne ňou natrite postihnuté miesta na stromoch.

Jesenný likvidátor lišajníkov

Ak chcete použiť overený domáci prostriedok, môžete si vyrobiť jednoduchý roztok na báze zelenej skalice. Potrebujete na to ½ litra vody, lyžicu zelenej skalice a 5 lyžíc práškového vápna. Všetko dôkladne premiešajte a pridajte ½ litra bielej farby na latexovej báze. Roztok zrieďte trochou vody, aby mal vhodnú konzistenciu na natieranie. Tento prípravok nanášajte na postihnuté časti stromov opakovane, až kým lišajníky nezmiznú.

Jeseň je časom, keď príroda odpočíva, no pre vás je to príležitosť pripraviť stromy na zimu a zabezpečiť, aby do nového vegetačného obdobia vstúpili zdravé a silné. Nezabúdajte na prevenciu a pravidelnú kontrolu stromov, aby ste sa vyhli škodcom a nežiaducim parazitom.